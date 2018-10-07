(Görüntülü) Pamuk üreticisi rekolteden memnun, fiyatlar düşündürüyor

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE\'de 800 bin ton pamuk üretiminin yüzde 15\'ini üreten Adana\'nın Karataş ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, pamuk ekim alanlarının bu sezon arttığını ve rekolteden de memnun olduklarını belirtirken, \"Fiyatlar son zamanlarda kötüye gitti\" dedi. Dünya Ticaret Örgütü ile Gümrük Birliği tarafından 1995 yılında \'sanayi ürünü\' olarak kabul edilen ve Çukurova\'da \'beyaz altın\' olarak nitelendirilen pamuk ekim alanı yüzde 5 civarında artış gösterdi. Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, çiftçinin düşük fiyatlar nedeniyle kara tablo yaşadığını belirtirken, \"Bizler 365 gün sıcak, soğuk demeden bu tarlalarda çalışarak pamuk üreten çiftçileriz. Bu yıl pamuktaki üretim geçen yıllara göre daha iyi, verim daha iyi ama fiyatlar son zamanlarda çok kötüye gitti. Bu alın terinin karşılığını beklemekteyiz. Ama son zamanlarda nedense bazı kirli eller pamuk üzerinde bir takım oyunlar oynayarak fiyatları çok geriye çektiler. Pamuk sanayi ürünü olduğu için dünyadaki fiyatları ne ise Türkiye\'de aynı olması gerekiyor. Bugün dünyada çekilmiş balyalanmış pamuk 12 bin 500 lira iken Türkiye\'de 8 bin 600 liraya kadar düştü. Buna göre tarladaki pamuğun kilosu 5 lira olması gerekirken, 3 liraya kadar geriledi. Bu çiftçiyi çok büyük sıkıntıya soktu\" dedi. GİRDİLER ARTTI Türkiye\'nin yılda 1.5 milyon ton pamuk tüketimi olduğunu söyleyen Yeşilyaprak, şunları söyledi: \"Biz 800 bin ton pamuk üretiyoruz, 600 bin ton pamuğu yurtdışından ithal ediyoruz. Türkiye\'de 5 büyük iplik fabrikası var, daha bu sezon daha 1 kilo pamuk almadı. Dolayısıyla fiyatlar tepetaklak gitti. Çiftçi ve önümüzdeki sene için umutsuz ve çok karamsar. Önümüzdeki sene pamuk ekimiyle ilgili çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Özellikle girdi fiyatları da döviz artışlarından dolayı yüzde 200-250 arasında artış gösterdi. Bu da önümüzdeki sene çiftçilerimize üretim yapmasının olumsuz yönde etkileyecek. Çifçi bu sene pamuğun fiyatlarının iyi olacağını düşünüyordu. Çünkü dünyada pamukta bir yokluk var. Özellikle yılbaşından sonra Çin büyük bir alıma girecek, o zaman fiyatlar daha da yükselecek. Ama o tarihlerde çiftçinin elinde pamuk kalmayacak, tamamen sanayicinin eline geçmiş olacak. Dolayısıyla çiftçi bundan faydalanamayacak. Önümüzdeki sene pamuk ekim alanları çok daralacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye dışarıdan yine pamuk ithal eden ülke haline gelecek.\" Pamuğun katma değeri yüksek olan bir ürün olduğuna dikkat çeken Yeşilyaprak, Türkiye stratejik ürün olarak ilan edilmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi. FOTOĞRAFLI