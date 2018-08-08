(Görüntülü) 'Pamuk eski günlerine dönecek'

Can ÇELİK -Pusat Çağatay KAYA ADANA,(DHA) ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova\'da \'beyaz altın\' olarak bilinen pamuğun sembolik olan ilk kütlü satışını yeni yapılan Borsa Kompleksi binasının Elektronik alım-satım salonunda gerçekleştirdi. Satışa Ak Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru\'nun yanı sıra Adana Tarım İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukobirlik üyeleri ve üreticiler katıldı. Bilgiç, bu sene pamuk üretiminin artış gösterdiğini ve hükümetin teşvikiyle pamuktaki ithalat oranının giderek düştüğünü belirtti. İlk defa elektronik bir ortamda üreticiyle alıcının buluştuğunu dile getiren Bilgiç,ö Hayata geçirdiğimiz bu sistemle burayı gerçek borsacılığın yaşandığı bir salon haline getirdik. Pamuk bölge için çok önem arz ediyor. Ülke için de stratejik bir ürün. Bundan dolayı hükümetimiz teşvikleri arttırıyor. Bu sene 400 bin hektar alanda 200 bin tonun üzerinde pamuk elde ettik. Bu durum artarak devam edecek. Şu an 50 bin tonluk lisanslı depomuz faaliyet halinde. Bunu 2 katına çıkarma yolunda hükümetimizin desteğini bekliyoruz. Çünkü bölgenin ihtiyacı var diye konuştu. İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI Pamuğun Türkiye için stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Bilgiç şöyle konuştu Pamuk artık dünya ticaretinde var ve üretici bundan para kazanmaya başladı. 2 sene öncesine kadar yüzde 65 olan ithalat oranı bugün yüzde 45\'e düştü. Bizim hedefimiz ise ihracat oranını yüzde 75\'lere çıkartarak milli gelirimizi yükseltmektir. Adana Ticaret Odası olarak 2023 yılında 25 milyar TL işlem hacmini hedefliyoruz ve bunun önemli bir kısmını pamuk oluşturacak. Üretici gelip depolarımıza ürününü teslim ediyor. 6 ay boyunca kira vermesine gerek kalmıyor. Ürünün kalitesi düşmüyor. En önemlisi devlet üreticiden vergi almıyor. Stopaj vergisini ödemiyor. Buran tüm üreticilerimize sesleniyorum. Lisanslı depolar sizleri bekliyor.