(Görüntülü) Palandöken belediye başkanı: Abdülhamit Han bizim göz bebeğimizdir

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ERZURUM\'un Palandöken Belediye Başkanı Ak Partili Orhan Bulutlar, Padişah 2\'nci Abdülhamit\'in adına nikah sarayı yaptırmaktan şeref duyduğunu söyledi, \"Abdülhamit Han bizim göz bebeğimizdir\" dedi. Bulutlar, nikah sarayı inşaatının kurdaki dalgalanma öncesi başladığını, yüzde 90\'ının da bittiğini söyledi. Merkez Palandöken ilçesi Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Abdülhamit Han adını verdikleri nikah sarayıyla ilgili basında çıkan iddialar ilişkin açıklama yaptı. Belediye Encümen Salonu\'nda basın toplantısı düzenleyen Bulutlar, \"Cennet mekan Sultan Abdülhamit Han\'ın vefatının 100\'üncü yılı sebebiyle yaptıracağımız binaya ismini vereceğimizi paylaşmıştık. Özellikle sizle paylaşmak istiyorum. Abdülhamit Han bizim göz bebeğimizdir. Onun anısına böyle bir eseri Osmanlı, Selçuklu motifleri taşıyan eseri yapmaktan şeref duyuyorum\" dedi. Nikah sarayının 21 milyon 500 bin liraya ihalesi yapıldığını belirten Bulutlar, \"Kriz öncesi başladığımız nikah sarayı inşaatının bugünkü bedeli 45 milyon lira. Biz burayı 21 milyon 500 bin liraya ihale ettik. Biz mali disipline her zaman riayet ettik. Benim şehrimin insanı, Anadolu insanı her şeyin en güzeline layıktır\" diye konuştu. Padişah 2. Abdülhamit\'in tarihte Erzurum\'a büyük hizmetleri olduğunu ifade eden Başkan Orhan Bulutlar, şunları söyledi: \"Abdülhamit Han\'ın şehrimize çok büyük hizmetleri olmuştur. Numune Hastanesi, Mareşal Çakmak Hastanesi, adliye binası, sübyan mektepleri, askeri kışlalar, tabyalar kısaca şehrimize büyük hizmetleri olmuştur. Vefatının 100\'üncü yıl dönümü anısına böyle bir eseri yaptırmaktan Palandöken Belediye Başkanı ve ilçe halkı adına büyük şeref duyuyorum. O bizim göz bebeğimizdir.\"