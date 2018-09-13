(Görüntülü) Öznur, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

Filiz YILDIRIM TRABZON-DHA SAMSUN\'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan organları, 5 kişi için umut oldu. O hastalardan biri olan ve böbrek yetmezliği tanısıyla 10 yıldır tedavisi süren Trabzonlu Öznur Maraş da (17), böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde, Samsun\'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu. Bağışlanan böbrek, Giresun\'un Yağlıdere ilçesinde 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 1 yıldır nakil bekleyen Öznur Maraş\'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Maraş, büyük mutluluk yaşadı. \'ŞİMDİ HAYALİM GERÇEK OLACAK\' Nakil olduğu için çok mutlu olduğunu ve hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Öznur Maraş, Organ bağışı olmak güzel bir duygu. 10 yıldır ilaç kullanıyordum, yürüyemiyordum. Rahat hareket edemiyordum. En ufak bir mikroba karşı önlem almam gerekiyordu. Onun için \'bir organ bir can\' diyorum. 1 yıldır organ nakli bekliyordum. Hocalarımız sağ olsun. Bana çok destek oldular. Organ bağışı için herkese tavsiyede bulunuyorum. Üniversite düşünüyordum, şimdi hayalim gerçek olacak dedi. \'ORGAN NAKLİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEY\' Böbrek nakliyle hayata bağlanan Öznur Maraş\'ın dokturu, Nefrolog Prof. Dr. Elif Bahar Özdoğan, organ naklinin yüce bir gönüllülük olduğunu kaydetti, nakil yapan aileyi de kutladı. Özdoğan, Öznur, Türkiye\'de pek çok hastanın sesi oldu. Öznur bize başvurduğunda böbrek bir harabiyet yaşamıştı. O yolu da yavaşlatmayı başardık, hiç diyaliz olmadan nakli yapılabildi. Biz buna önleyici nakil diyoruz. Bir çocuk için en iyisi bu. Yani böbrek nakli oluncaya kadar bekliyoruz çünkü doğal böbreğin işini hiç bir nakil organ yapamaz. Diyaliz hazırlığımız vardı, Öznur buna inandı biz de buna inandık, çok başarılı bir nakil yaptık. Aile sağ olsun bazı organları bağışladı. Kendi evlatlarının vefatına mukabil tam 5 aileye can verdi. Bu durum tüm aileleri ilgilendiren bir durum. Bu nakillerde 5 aile hayata bağlandı. Organ nakli çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyoruz diye konuştu. \'HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU\' Nakil yapılan kızın babası Müjdat Maraş ise, ameliyatla hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Herkesi organ bağışı yapmaya da davet eden baba Maraş, Ameliyatımız sonuçlandı, hayallerimiz gerçek oldu. Çok sevinçliyim. Nakilde buluna aileye çok teşekkür ediyorum. Vefat eden çocuk için ailesine sabırlar diliyorum. Herkesin organ bağışı yapmasını tavsiye ediyorum ifadesinde bulundu.