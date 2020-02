(Görüntülü) Özlem Zengin: Siyasette en önemli şey pes etmemektir

İSTANBUL, (DHA)- \'YEREL Seçimler 2019’a Doğru\' başlığı altında Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenen Kent ve Siyaset Okulu’nun ilk konukları AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya oldu. Zengin, yaptığı konuşmada siyasette pes etmemenin önemine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımızın hikayesinde de pes etmemek vardır. Başarmak için bir dert ve yara lazım. Hikayenizin toplumla örtüşmesi size bir güç veriyor, siyaset ancak böyle olabilir. En önemli şey pes etmemektir” dedi. Altınbaş Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Kent ve Siyaset Okulu’nun ilk konukları AK Parti Grup Başkanvekili, Tokat Milletvekili Özlem Zengin ve Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya oldu. Moderatörlüğünü Meslek Yüksekokulu Müdürü Sosyolog Zeynep Banu Dalaman’ın üstlendiği programa, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Gençler için erken yaşta siyasete atılmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Özlem Zengin, “Siyaset çok emek isteyen bir iş. Siyasette elzem olan şey gerçek ve sahici bir hikayenizin olmasıdır. Başarılı olabilmek için bir yara lazım. Bu dertler sizin şahsi meselelerinizden de çıkabilir ama şahsi meselelerinizle yola devam edemiyorsunuz. Kendi hikayenizle toplumdaki dertler örtüşürse size bir güç verir ve siyaset ancak böyle olabilir” dedi. “GENÇ ARKADAŞLARIMIZ ARTIK PROBLEMLER YAŞAMAYACAK” Okul yıllarında iyi bir hakim olmak istediğini ve başörtüsünü taktıktan sonra hayatının bambaşka bir boyut kazandığını dile getiren Zengin, “Eskiden Türkiye gereksiz yasakların olduğu bir ülkeydi. Benim sınavdan atıldığım zamanlar bile oldu ancak ben pes etmeyerek çözümün siyasette olduğunu gördüm. Başörtüsü siyasetle çözülmüş muazzam bir meseledir. Bu mücadele benim 30 yılımı aldı ancak 25\'inci dönemde başörtülü olarak yemin eden ilk milletvekillerinden birisi oldum. Ne güzeldir ki şimdiki genç arkadaşlarımız artık böyle problemler yaşamayacak. Her şeyden önce buna değer. Hayatın ve siyasetin anlamı pes etmemektir. Siyasette çok fazla insana yer var. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘siyaset yerellerden başlar’. Mahalli idareler seçimi, toplumu genel olarak daha fazla ilgilendiren bir seçim ” ifadelerini kullandı. “SOSYAL BELEDİYECİLİĞE DEVAM EDECEĞİZ” Yerel seçimler hakkında konuşan Zengin, “2019 yerel seçimlerine ekonomi damgasını vuracak. AK Parti olarak bu sene seçimlerde önem vereceğimiz konuların başında dikey değil, yatay yapılanmaya önem vereceğiz. Yeşil alanlar özelikle İstanbul’da azaldı, millet bahçeleri yapacağız. İllerde tek tipliği kaldıracağız. Her ilin kültürel özelliklerini koruyacağı bir dönüşüm yapacağız ve sosyal belediyeciliğe devam edeceğiz” dedi. “ÖĞRENCİLERE BU İŞİN ‘FİLM’ KISMINI ÖĞRETİYORUZ\" \"Siyasetin bilim kısmı olduğu kadar ‘film kısmı’ da var\" diyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOKAMER) Müdürü Zeynep Banu Dalaman, “Öğrencilere bu dersleri veriyoruz ama bu işin pratiği özellikle yerel seçimlerde çok farklı. Onun için deneyim paylaşımı, öğrencilerin siyasetçilerle bir araya gelmesi çok önemli bir şey. Burada öğrencilere bu işin film kısmını öğretiyoruz” diye konuştu. Yerel seçimlerde kadınların daha çok şansı olduğunu vurgulayan Dalaman, “Adayların çoğalmasını hedefliyoruz. Meclis üyesi, belediye başkanları ve muhtar adaylarına cumartesi günleri de Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile eğitim veriyoruz. Hedefimiz kadınlar yerel yönetimlerde yüzde 50 eşitlik alana kadar çalışmak. Uzaktan bakıldığında özellikle yerel siyaset çok havalı duruyor. Biz burada bu işin aslında çok daha zor olduğunu göstermek istiyoruz. Meslek seçerken buradaki deneyimleri görmelerini ve kıyaslamalarını, doğru mesleği seçmelerini istiyoruz. Eğer siyaset yapacaklarsa da bu işin zor ve iyi yanlarını görmelerini hedefliyoruz. Yerel seçimlerde gençlerin ve kadınların daha çok temsil edilmesini istiyoruz” dedi. Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, TOKAMER ve üniversitenin Siyaset ve Diplomasi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Kent ve Siyaset Okulu’nda her hafta yerel seçimlerde söz sahibi olan kişiler bir araya gelerek öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak.