T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti

30 Kasım 2018 19:00

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası Hacı Bayram-ı Veli Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti. AK Partİ’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii\'nde kıldı. Namazın ardından cami avlusunda cemaatle tokalaşan Özhaseki, vatandaşların tebriklerini kabul etti. Özhaseki, daha sonra bitişikte bulunan Hacı Bayram-ı Veli Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti. Çıkışta gazetecilerin mikrofon uzattığı Özhaseki, “Cami önünde konuşmuyoruz. Cuma kılmaya geldik, duamızı ettik ayrılıyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLUMuhammet BAYRAMANKARA DHA AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanMehmetCumaHacı Bayramı Veli TürbesiAK Partİnin Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanHacı Bayramı Veli CamiiNamazın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24