(Görüntülü) Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası Hacı Bayram-ı Veli Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti. AK Partİ’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii\'nde kıldı. Namazın ardından cami avlusunda cemaatle tokalaşan Özhaseki, vatandaşların tebriklerini kabul etti. Özhaseki, daha sonra bitişikte bulunan Hacı Bayram-ı Veli Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti. Çıkışta gazetecilerin mikrofon uzattığı Özhaseki, “Cami önünde konuşmuyoruz. Cuma kılmaya geldik, duamızı ettik ayrılıyoruz\" dedi.