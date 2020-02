(Görüntülü) (ÖZEL) VakıfBanklı Lonneke Sloetjes ve Tuğba Şenoğlu DHA'ya konuştu

Lonneke Önemli bir şampiyonluktu

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nı üst üste 2\'nci toplamda ise 3\'üncü kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı\'nın iki önemli sporcusu Lonneke Sloetjes ve Tuğba Şenoğlu, kupa yolculuğunu ve yaşadıkları sevinç ile ilgili Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

LONNEKE ÖNEMLİ BİR ŞAMPİYONLUKTU

VakıfBank\'ın Hollandalı voleybolcusu Lonneke Sloetjes, kazanılan kupanın önemine değinerek, Her şeyden önce isminden de anlaşılabileceği gibi bizim için çok önemli bir turnuvaydı. Sezon başında takımımızda önemli değişiklikler oldu ve sonrasında üzerimizde bazı eleştiriler de vardı. Fakat biz bunlara karşı hala güçlü olduğumuzu göstermek zorundaydık. Bunun için oynadık. Takımımızdan bu takımın efsane olmuş isimleri ayrılmıştı fakat buna rağmen biz güçlü bir takım olduğumuzu göstermek zorundaydık. Bu nedenle bizim için çok önemli bir turnuvaydı, önemli bir şampiyonluktu açıklamasını yaptı.

TAKIMIN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

28 yaşındaki sporcu çok çalıştıklarını ve bunun karşılığını aldıklarına vurgu yaparak, Takım için çok özel anlardı. Takım olarak uzun süre birlikte çalışıyoruz ve önemli anlar yaşıyoruz. Uzun sezon boyunca bu da onlardan bir tanesiydi. Takım için çok özel bir turnuvaydı. Takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kendi adıma konuşacak olursam, şu ana kadar VakıfBank\'taki gelişmelere hala inanamıyorum ve burada olmaktan çok muyluyum dedi.

ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ

Hollandalı pasör çaprazı sürekli yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerine değinerek, Bizim için motive olmak zor değil. Çünkü her gün çok sıkı çalışıyoruz. Sert antrenmanlar yapıyoruz. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz ve bunları boşu boşuna yapmak istemiyoruz. Sonuçta bir şey kazanmak istiyoruz. Bu kadar yoğun temponun ardından, elimiz boş dönmek istemiyoruz. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Bu yüzden motive olmamız hiç de zor olmayacak ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE LİGİ, DÜNYANIN EN ÜST DÜZEY LİGİ

Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin çok üst düzey olduğunu söyleyen Lonneke, Türkiye ligi dünyanın en üst düzey ligi. Şampiyonlar Ligi 4\'lü finallerinde de , Dünya Kulüpler Şampiyonası 4\'lü finallerinde de sürekli iki Türk takımını görüyoruz. Bu da Türkiye liginin kalitesini uluslararası arenada da göstermiş oluyor. Türkiye ligi, Dünya\'nın en üst düzeyde Voleybol oynanan ligi. Milli takımda ise Türkiye milli takımı şu anda yeniden yapılanma sürecinde. Genç oyuncuları var ve biraz deneyimsiz olmalarına rağmen yazın çok iyi iş çıkardılar. Bizim takımımızda da bu genç oyuncular fazlasıyla yer alıyor. Ne kadar yetenekli olduklarını biliyoruz. Biraz deneyim sorunları var fakat İlerde Türk milli takımı için de her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum şeklimde konuştu.

GUIDETTI DÜNYADAKİ EN İYİ KOÇ

Lonneke, Vakıfbank antrenörü, Giovanni Guidetti için de şunları söyledi

Kesinlikle dünyadaki en iyi koç olduğunu düşünüyorum. En azından benim çalıştığım en iyi koç. Müthiş bir voleybol tutkusu var. Sürekli olarak voleybol hakkında konuşur ve onunla sürekli voleybol hakkında sohbet edebilirsiniz. Detaylara çok önem veriyor. En küçük bir ayrıntıyı dahi kaçırmadan bizim üzerimizde duruyor. Çok önemli oyuncular yetiştirdi. Hem Türk, hem dünya voleyboluna çok önemli oyuncular yetiştirdi. Bu da onun ne kadar iyi bir hoca, antrenör olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı.

ŞENOĞLU MUTLU VE GURURLUYUZ

Şampiyonluk için büyük uğraş verdiklerini dile getiren Şenoğlu, İlk antrenmandan son antrenmana kadar çok azimli ve hırslı bir şekilde çalıştık. Hiç bir zaman pes etmedik. Antrenmanda başladı bu azmimiz, başarımız. Daha sonra benim ilk dünya şampiyonluğumdu kulüpler arasında. Maça çıkarken çok hırslı ve azimli bir şekilde çıktık ve başardık. Son final maçında çok farklı bir atmosfer vardı. Çin\'de taraftarlarımız çok fazlaydı. O maça Giovanni maç öncesi konuşmasını yaptı her zamanki gibi ama bu diğer konuşmalarından farklıydı. Daha bizi bir adım öne atmak için de ve son saniyeye kadar mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Herkes tüm takım arkadaşlarım , yedekten girenler, saha içinde olanlar herkes bu başarıyı hak etti ve çok gururu verici bir şey. Ülkemize de bu başarıya getirdiğimiz için çok muyluyum dedi.

BAŞARININ SIRRI VAKIFBANK AİLESİ

Alt yapısından yetiştiği takımda aile ortamının olduğunu belirten Şenoğlu, Vakıf Bank\'ın alt yapısında yetiştim ve tabii o zamanlar izliyordum. VakıfBank\'ın A Takımı\'na çıkmak benim için bir hayaldi. Tüm maçlarını izlerdim ve örnek alırdım. Başta gözde abla olmak üzere, geçen sene. Vakıfbank\'ta sonuçta bir aile gibiyiz ve bu ailemizin başarısı gibi bir şey. Takımda herkesin ağabey kardeş ilişkisi var ve bunlar bize çok yardımcı oluyor. Başarının sırrı bence VakıfBank ailesi. Herkesin bir aile olduğu için diye düşünüyorum açıklamasını yaptı.

GUIDETTI İNANILMAZ BİR ANTRENÖR

Genç voleybolcu Şenoğlu, antrenör Giovanni Guidetti için de, İnanılmaz bir antrenör. İki senedir onunla çalışıyorum. Umarım daha uzun yıllar onunla çalışırım. Çok mutluyum, herkese nasip olmuyor Giovanni ile çalışmak. Kendisini çok seviyorum kendisini, çok da başarılı bir antrenör dedi.