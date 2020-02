(Görüntülü) (ÖZEL) Umut Nayir: "Takımımızın en önemli özelliği coşku ve mücadele"

\"İlk yarıyı daha iyi bitirebilirdik, elimizde olan birçok maçı beraberlikle sonuçlandırdık\" \"Buradaki antrenmanlarımız ikinci yarıdaki performansımızı belirleyecek\" \"Böyle bir gol atmak her futbolcuya nasip olmuyor\" \"Sporcu figürü sergilemeye çalışıyorum\" \"Sakho kariyer olarak benim çok daha önümde olan bir oyuncu, çok daha kaliteli bir isim\" \"Samet hoca takım için bir baba figürü\" Gürkan DURAL/SERİK,(ANTALYA),(DHA) Bursaspor\'un deneyimli oyuncusu Umut Nayir, takımının Antalya kampında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeşil beyazlı kulübün şampiyonluk yaşamasından ötürü beklentilerin üst sıralar ve Avrupa olduğuna işaret eden tecrübeli forvet, \"Ancak takımda büyük bir kabuk değişimi oldu. Gençleşen bir takım var. Geçen seneden çok fazla oyuncu ayrıldı ve altyapıdan gelen oyuncu sayımız çok fazla sayıda. Bu kadar fazla oyuncu yeni geldiği için belli bir adaptasyon süreci oluyor\" dedi. \"ÜST SIRALARDA OLABİLİRDİK\" İlk yarıyı daha üst sıralarda bitirebileceklerini vurgulayan Umut, \"İlk yarıyı genel anlamda ortalama düzeyde bitirdik, aslında daha iyi bitirebilirdik. Çünkü elimizde olan birçok maçı beraberlikle sonuçlandırdık, daha farklı skorlar alabilirdik. Lig sıralamasında takımlar birbirine çok yakın olduğu için puanlama olarak üst sıralarda olabilirdik. Kötü sayılamayacak kadar bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum. Devre arası kampıyla birlikte inşallah bu kazanabileceğimiz maçları galibiyete çevirip daha üst sıralarda ligi tamamlamak istiyoruz\" diye konuştu. \"KAMP YORUCU GEÇİYOR\" Kamp sürecinin yorucu geçtiğini belirten 25 yaşındaki forvet, \"Çalışmalarımıza çift idmanlarla devam ediyoruz. Bu sürecin böyle geçmesi lazım. Sadece lige odaklandığımız için artık önümüzdeki maçlara uzun bir süre var. İyi bir yükleme ile sezona ona göre hazırlanmak istiyoruz. Çünkü buradaki antrenmanlarımız sezonun ikinci yarısındaki performansımızı belirleyecek, devamlılığımızı sağlayacak. O nedenle de biraz hızlansak da güzel geçiyor\" ifadelerini kullandı. \"KENDİMİ HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM\" Sezonun ilk maçlarına yedek kulübesine başlamasına karşın Diafra Sakho\'nun sakatlığının ardından daha fazla süre şansı bulan ve bunu da golleriyle değerlendiren Umut Nayir, buna dair ise, \"Herkes değişik dönemlerde süre alıyor. Ben buraya ilk katıldığım zaman son transferlerden biriydim, takıma geç kaldım ve üzerine bir de sakatlık sürecim oldu. O arada Diafra Sakho oynuyordu ve formdaydı. O da güzel bir dönem geçirdi. Sonra onun sakatlığı benim için bir fırsat oldu ve ben oynamaya başladım. Zaten bu 25 kişinin içerisinde süre alan oyuncular kendini hazır tutarsa takım bu şekilde yükselir. O nedenle her dönemde kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirip kaç dakika olursa olsun bunu değerlendirmek istiyorum\" şeklinde konuştu. \"HER FUTBOLCUYA NASİP OLMUYOR\" Son olarak oynanan Evkur Yeni Malatyaspor ağlarına bıraktığı şık golü de anımsatan deneyimli golcü, o anları, \"İlk başta ön direğe koşu yapmıştım, seken topa arkam dönüktü, yükseldim ve tek vuruş şansım vardı. Topu kontrol edecektim ve bunu yaparsam da çok fırsat verilmeyecekti. Röveşata denemeyi tercih ettim, vuruş iyi gitti ve güzel bir golle sonuçlandı. Sezonda böyle bir gol atmak her futbolcuya nasip olmuyor, benim için güzel bir andı\" şeklinde anlattı. \"SON 2 GÜNDE TRANSFER DURUMU OLUŞTU\" Bonservisi Beşiktaş\'ta bulunan ve siyah beyazlı kulüpten 1 yıllığına kiralanan Umut Nayir, transferin son 2 gününde Bursaspor\'un kendisiyle ilgilendiğini belirterek, \"Beşiktaş\'a transfer sürecim de biraz uzamıştı. Son dönemde orada idmana çıkarken son 2 günde böyle bir transfer durumu oluştu. Samet hocam beni aramıştı, durumu anlattı, planlamayı ve takımın gençliğinden bahsetti. \'Bizi düşünmeni istiyoruz\' gibi konuştu ve Samet hoca da geçmişinde genç oyuncularla çalışması olsun, onları geliştirmesi olsun çok büyük katkıları olan bir hoca olduğu için ve tabii ki böyle taraftarı olan büyük camialar beni cezbettiği için çok düşünmedim. Benim için karar vermek zor olmadı, kendimi geliştirmek adına, daha fazla katkı verebilmek, süre bulma adına Bursaspor\'u tercih ettim. Şu anda bir pişmanlığım yok ve her şey gayet güzel gidiyor. İkinci yarıda performansımın üzerine çıkmak istiyorum\" açıklamasını yaptı. \"SPORCU FİGÜRÜ SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUM\" Daha önce Göztepe, MKE Ankaragücü ve son olarak Beşiktaş\'ın ardından sezonu Bursaspor\'da geçiren Umut Nayir, bu ekiplerin tribünlerde yaşadığı rekabete karşın kendisine olumlu bakıldığını söyledi. Nayir, sözlerine şöyle devam etti; \"Hepsinde de olumlu tepkiler aldım. Emeğinize ve performansınıza taraftar inanıyorsa, sizi seviyor ve destek veriyor. Çünkü performans işi yapıyoruz. Onun dışında sahaya düzgün bir karakter ortaya koymaya çalışıyorum. Performanslar inişli çıkışlı olabilir ancak elimden geleni sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bunun sonucunda da şu ana kadar olumsuz bir tepki ile karşılaşmadım oynadığım kulüplerde. Bunu yansıttığımı düşünüyorum. Sporcu figürü sergilemeye çalışıyorum. Dönem dönem farklı karakterler yansıtmayıp hep aynı duruş hep aynı mücadeleyle sahada olmaya çalışıyorum\" dedi. \"SAKHO BENİM ÇOK DAHA ÖNÜMDE\" İkinci yarıda Diafra Sakho\'nun da iyileşmesinin ardından forma savaşı verecek olan deneyimli golcü, bu konuya dair ise şunları paylaştı: \"Forma rekabeti futbolcuların üst seviyeye çıkabilmesi için en önemli araç. Rahat bir ortamda oyuncu nasıl olsa ben oynayacağım mantığında hareket ederse gelişim süreci duruyor. O nedenle ben veya Sakho ya da başka oyuncular gündeme gelebilir. Kim gelirse gelsin birbirimizle iletişim halinde olarak daha iyi olmalıyız. Biz Sakho ile saha içerisinde aynı mevkide olabiliriz ama saha dışında çok konuşuyoruz, görüşüyoruz. O ortamı kurarak birbirimizin ortamına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sakho kariyer olarak benim çok daha önümde olan bir oyuncu. Çok daha kaliteli bir isim ve ondan mevkiidaşım olarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yıllarca Premier League\'de bulunmuş Fransa\'da isminden söz ettirmiş bir oyuncu. Sağ olsun bana da çok yardımcı oluyor. Ondan da bir şeyler öğrenebilmek, olumlu özelliklerini kendime katabilmek benim için ayrı bir özellik olacak.\" \"SAMET AYBABA BABA GİBİ\" Teknik direktör Samet Aybaba\'ya da övgüler yağdıran tecrübeli forvet, \"Samet hoca aslında hoca gibi değil de takım için bir baba figürü. Çünkü fazlasıyla genç oyuncu olduğu için takımımızda olaya \'eski dönem babaları\' gibi yaklaşmaya çalışıyor. Samet hoca yeri geliyor kızıyor ama onlara şans tanıyarak, süre vererek de onlara destek veriyor. Bu dönemde özellikle yabancı durumuyla birlikte genç oyuncularımız yeterli kadar süre bulamıyor. Bu aslında cesaret istiyor. Bu cesareti gösteren hocalar ne yazık ki az. Samet hoca da bunlardan birisi olduğu için genç oyuncular için büyük bir şans. Kıymetini bilmeleri lazım. Verilen şansı iyi değerlendirip çok çalışmaları lazım. O nedenle onlara benim ağabeyleri olarak önerim çok daha fazla işlerine asılmaları\" ifadelerini kullandı. \"TAKIMIMIZIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ COŞKU VE MÜCADELE\" Son olarak taraftara da seslenen Umut Nayir, \"Bugüne kadar nasıl bir mücadele gösterdiysem, yine terimin son damlasına kadar mücadelemi sergileyeceğim. Bazen goller atılacak, goller kaçacak ama elimden geleni son ana kadar verdiğimden emin olabilirler. Takımımızın en önemli özelliği zaten coşku ve mücadele. İkinci yarıda da başından itibaren bu coşku ve mücadeleyi sahaya yansıtabileceğimizi düşünüyorum, buna emin olabilirler. Zaten şampiyonluk görmüş büyük bir camiadayım. Bizi her daim desteklesinler. Bundan sonra da desteklerini esirgemesinler. İkinci yarıyı daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz\" düşüncelerini paylaştı.