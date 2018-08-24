(Görüntülü) (ÖZEL)- UBER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

DHA İSTANBUL (ÖZEL)- UBER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliği\'nce yapılan UBER ve Scotty denetimlerinde sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği?ne bağlı ekipler, UBER ve Scotty?e yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi?nde denetime başladı. Ekipler, genellikle UBER taşımacılığın yapıldığı çok sayıda lüks aracı durdurdu. UBER aracı olduğu tespit edilen araçların ise belgeleri kontrol edilerek UBER aracı olup olmadıkları soruldu. UBER aracı olduklarını ifade eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Belgeleri kontrol eden ekipler, ?İlgili belediyeden izin ruhsatı almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yol taşımakö suçundan ilk kez yakalanan sürücülere 3 bin 6 lira ceza, birkaç kez yakalanan sürücülere ise 5 bin 10 lira ceza kesti. Öte yandan ekipler motosiklet taşımacığı olan Scotty?e yönelik de uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri motosikletleri durdurarak sürücülerin cep telefonlarında Scotty uygulaması olup olmadığını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda 5 araca yaklaşık 25 bin lira idari para cezası verildi. BİZDEN FAZLA YOLCULAR UBER?İN YASALLAŞMASINI İSTİYORLAR UBER hizmeti verdiği için ekipler tarafından ceza yazılan Süleyman Yılmaz ?UBER hizmeti veriyorum. İkinci sefer yakalandım. Yaklaşık 5 bin lira ceza uygulandı. 3 aydır bu işi yapıyorum. UBER?in mahkeme süreci devam ediyor. Şuan için bize \'çalışın\' diyorlar biz de çalışıyoruz. Ceza yersek de UBER?e gönderiyoruz onlar ilgileniyorlar. UBER?in yasallaşmasını istiyoruz. Bizden fazla yolcular UBER?in yasallaşmasını istiyor. UBER?e karşı yoğun bir talep var. Hiç boş durmuyoruz. İşler çok güzel\" dedi. TAKSİCİLERİ DE ANLAMAK LAZIM Taksicilerin de tepkisi anladığını belirten Yılmaz, ? Taksici arkadaşları da anlamak lazım. Onların da duraklarının önünde yolcu almamak lazım. Benim taksicilerle hiçbir sıkıntım olmadı\" dedi. GENELLİKLE ARAP TURİSTLER TERCİH EDİYOR UBER?in genellikle yabancı turistler tarafından tercih edildiğini söyleyen bir sürücü iseö Bayram başladığından beri zaten hiç Türk yolcu yok. Genellikle Araplar tercih ediyor. Genellikle otel ve alışveriş merkezlerinden turist taşıyoruz\" dedi.