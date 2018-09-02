(Görüntülü) (ÖZEL) TMF Başkanı Uçar: ''Dünyanın en başarılı motokros organizasyonu lisansını alıp duvarımıza asacağız''

\'\'Yabancı sporcular gördüğümüz en iyi organizasyon dedi\'\'





Mustafa AKIN - Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)





Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası\'nın ardından açıklamalarda bulundu. Demirörenn Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Başkan Uçar, 80 ülkede yapılan canlı yayınlar ile 350 milyon televizyon izleyicisine ulaştıklarını belirtti.



Dünyanın en önemli 10 spor organizasyonundan bir tanesi olan Dünya Motokros Şampiyonası\'nın 18\'inci etabını sonsuz bir başarı ile gerçekleştirme imkanı bulduklarını dile getiren TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, \'\'Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Afyonkarahisar Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda net rakamlar olarak söylüyorum 350 milyon canlı televizyon izleyicisine ulaştık. 80 ülkede canlı yayın yaptık. 180 ülkeye de 4 saatlik bir bant yayını ile ulaşabilecek Afyonkarahisar tanıtımı yaptık. 1.4 milyar insana da internet takibi üzerinden tıklanma oluşturduk. Tüm bunlar Afyonkarahisar\'ın, Türkiye\'nin ve Türk gençliğinin tanıtımı için gerçekleşti. Umut ediyorum ki Uluslararası federasyondan aldığımız dünyanın en iyi motokros parkuru unvanı ile beraber dünyanın en başarılı motokros organizasyonlarından biri lisansını da alıp duvarımıza asacağız. Seneye Afyonkarahisarlıları, civar illerdeki ve Türkiye\'nin tamamındaki motosiklet tutkunlarını yine buraya bekleyeceğiz\'\' dedi.



\'\'YABANCI SPORCULAR \'GÖRDÜĞÜMÜZ EN İYİ ORGANİZASYON\' DEDİ\'\'



Başkan Uçar, organizasyonda yer alan yabancı sporcuların görüşlerinin sorulması üzerine, \'\'Burada tabii ki eski motosiklet dünya şampiyonu ve milletvekillimiz Kenan Sofuoğlu\'nun yarışlardan arkadaşları ile konuştuk. Gerçekten gördüğümüz en iyi organizasyonlardan bir tanesi yaşandı burada. Hiçbir organizasyonel ve operasyonel kusur olmadı ve her türlü tedbir alındı diye bize söylediler\'\' şeklinde konuştu.