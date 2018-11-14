(Görüntülü) (Özel) Tek kollu Para-Taekwondocu Büşra'nın hedefi büyük

Adnan ÇELEBİ / NİĞDE,(DHA)-



NİĞDE\'de doğuştan tek kolu olmayan Para-Taekwondo milli sporcusu Büşra Emire (14), olimpiyat şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bor ilçesinde yaşayan Hurşit ve Tülay Emire çiftinin 2 çocuğundan biri olan Büşra, sol kolu olmadan dünyaya geldi. Ortaokul 8\'inci sınıf öğrencisi Büşra, 3 yıl önce ailesinin desteği ile başladığı Para-Taekwondo sporunda başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Olimpiyat şampiyonu olmak istediğini söyleyen Büşra Emire, \"İlk başlarda çok zorlanıyordum. Antrenmanları yaptıkça, çalıştıkça şimdi daha iyiyim. Hedefim çok büyük. Antrenmanlara devam ediyorum ve Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum\" dedi.



\"ÇOK ZORLANDIM, BAŞARDIM\"



Spora ilk başladığında çok zorlandığını dile getiren Büşra Emire şöyle konuştu: \"Doğuştan bir kolum yok. Milli sporcuyum. Taekwandoya üç yıl önce Doğan Erdoğdu hocamın destekleriyle başladım. İlk başta bu spora, \'yapamam\' diye gelmek istememiştim. Hocam taekwandoya anlattıkça hoşuma gitti ve başladım. Hocam bizleri kendi imkanları doğrultusunda bizlere destek çıkıyor. Bir kolum olmamasına rağmen zorlanmadan şu anda taekwandomu yapıyorum. Antrenmanlarda bir kolum olmamasına rağmen zorlanmıyorum. Hocamızın verdiği taktikleri yapmak için elimden geldiği kadar çabalıyorum. Bir kolumun olmaması beni sıkıntıya sokmuyor ve bir kolumun olmamasına alıştım artık. Çok zorlandım ama başardım.\"



\"ENGELLİLER HAYATA KÜSMESİN\"



Hedefinin 2024 yılında düzenlenecek olan olimpiyatlarda şampiyon olmak olduğunu belirten Büşra Emire, şöyle devam etti: \"2024 yılında düzenlenecek olan olimpiyat şampiyonasında para-taekwondo alanında şampiyon olacağım. Bunun içinde devamlı antrenman yapıyorum. Buradan tüm engelli arkadaşlarıma sesleniyorum. Engelliyim deyip hayata küsmeyin eve kapanmayın, spor yapın. Bende kolumun olmamasından dolayı önceleri içime kapanıktım ama spora başladıktan sonra kendime bir özgüven geldi. Benim bir kolum yok ama bende diğer insanlar gibi olduğumu kanıtlıyorum ve de kanıtlamaya olimpiyat şampiyonu olup devam edeceğim. Ben buradan bizlere destek veren Federasyon Başkanımız Metin Şahin\'e, milli takım teknik direktörümüz İlhan Aşkın\'a ve Bor Halk Eğitim Müdürü Ethem Erdoğan\'a teşekkür ederim.\"