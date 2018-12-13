(Görüntülü) (ÖZEL) Şahin ''Milletimiz, Tokyo'da madalya adayı olan tekvandocularımızı izlemeye devam etsin''

SPOR (ÖZEL) Şahin \'\'Milletimiz, Tokyo\'da madalya adayı olan tekvandocularımızı izlemeye devam etsin\'\'

Genç sporcuların performansları 2024 ve 2028 için umut veriyor

Ercan ATA ANKARA,(DHA)

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2016 Rio Olimpiyatları sonrasında 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına başladık. Gelinen noktaya baktığımızda 2017 Dünya Şampiyonası ve Grand Prix müsabakalarında da başarılar devam etti\'\' dedi.

Metin Şahin, Demirören Haber Ajansı\'na özel açıklamalarda bulundu. 2018 Grand Prix\'inde sporcuların 1 altın, 1 bronz ve 2 dördüncülük aldığını ifade ederek, Bu organizasyonda İrem Yaman dünyanın en iyi sporcusu, teknik direktörümüz ise dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi. Hedef olarak 2020 olimpiyatlarına direkt olarak katılma noktasında 2019 yılında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. 2019 yılında yapılacak müsabakalar sonunda dünya sıralamasında ilk 6 içerisinde yer alacak sporcular direk olarak olimpiyatlara gidecek. Şuanda ilk beş içinde yer alan sporcularımızın devamlılığını sağlamak adına, hazırlıklarımızı tamamlayıp hepsinin olimpiyata katılmalarını sağlamalıyız. Olimpiyatlara 4 kadın ve 2 erkek sporcuyla katılma için yoğun çaba harcayacağız diye konuştu.

GENÇ SPORCULARIN PERFORMANSLARI 2024 VE 2028 ADINAİÇİN UMUT VERİYOR

Ümitler Avrupa Şampiyonası\'nda 14 sporcunun madalya kazandığına dikkat çeken Şahin, Bu çocuklarımız 2024 olimpiyatlarının adaylarıdır. Genç sporcularımızın bu puanları toplaması 2024 ve 2028 olimpiyatları için umut veriyor. Onların tecrübe kazanmaları için ülkemizde turnuvalar düzenliyoruz. Yoğun bir takip programı ile oyuncularımızı olimpiyatlar için hazırlıyoruz. Olimpiyatlarda madalya adayı olan bu sporcularımızı milletimiz izlemeye devam etsin\'\'