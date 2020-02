(Görüntülü) (ÖZEL) Okay Yokuşlu Onur ve Burak ağabey, Trabzonspor'a çok şey vermiş isimler

- Trabzonspor ligde şampiyonluğa oynayabilecek potansiyele sahip

- Emre Mor birçok futbolcuda olmayan özelliklere sahip

- Farklı ülkelerin futbol kültürlerini tanımak, milli takımımız için iyi

- Celta Vigo günlerim güzel geçiyor

- Trabzonspor\'un başarılı olmaması için bir sebep yok

Olgucan KALKAN - Doğanay YAVUZ İSTANBUL (DHA) - Okay Yokuşlu, Birçok ülke futboluna tanıdık olan, oraların kültürlerini tanımış olan ne kadar futbolcumuz olursa, milli takıma da performans olarak daha iyi yansıyacağını düşünüyorum dedi.

İspanya\'nın Celta Vigo takımında forma giyen ve milli takımda Mircea Lucescu\'nun güvendiği isimlerin başında gelen Okay Yokuşlu, İsveç karşılaşması öncesinde Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü Konya\'da oynanacak İsveç maçının önemine dikkat çeken Okay Yokuşlu, Tabii önemli bir karşılaşma ve artık grupta yerimizi koruma adına son maçımız. Yükselme şansımız kalmadı, artık kendi yerimizi korumak için oynayacağız. Çok önemli bir maç. Biz de bunun farkındayız. Umarım güzel bir sonuçla ayrılacağız diye konuştu.

CELTA VIGO GÜNLERİM GÜZEL GEÇİYOR

Hafta sonunda Celta Vigo\'nun sahasında konuk ettiği Real Madrid maçıyla ilgili de konuşan Okay, Atmosfer çok güzeldi. Benim ilk defa deneyimlediğim bir maçtı. Maçı ne kadar kaybetsek de kendi adıma güzel geçti diyebilirim. Benim için çok iyi bir oyun ve tecrübe oldu. Ne yazık ki hocamız maçın ardından takımdan ayrıldı. Onunla da görüşme fırsatımız olmadı. Ona da hayatında başarılar diliyorum. İspanya\'ya alıştım. Celta Vigo günlerim de güzel geçiyor ifadelerini kullandı.

FARKLI ÜLKELERİN KÜLTÜRLERİNİ TANIMAK, MİLLİ TAKIMIMIZ İÇİN İYİ

Şu anda milli takımda yer alan birçok ismin Avrupa\'da forma giydiğini söyleyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Uluslararası arenada yarışan ve oynayan futbolcularız ve Avrupa\'da oynayıp ülkemizi temsil etmek, tabii ki buradaki maçlar içinde, ülkemiz için de iyi olduğunu düşünüyorum. Birçok ülke futboluna tanıdık olan, oraların kültürlerini tanımış olan ne kadar futbolcumuz olursa, milli takıma da performans olarak daha iyi yansıyacağını düşünüyorum şeklinde konuştu.

EMRE MOR BİRÇOK FUTBOLCUDA OLMAYAN ÖZELLİKLERE SAHİP

Emre Mor\'un iyi bir futbolcu olduğunu belirten Okay Yokuşlu, Çok yetenekli. Gerçekten birçok futbolcuda olmayan özelliklere sahip. Yaşı da daha çok genç. Gerçekten istediğinde, sahada olmak, bir şeyler göstermek istediğinde maçı tek başına çevirebilecek özelliklere sahip. Yaşı genç, süre de almaya başladı. Son haftalarda başarılı bir performansı var. Böyle devam ederse Emre\'yi güzel günlerin beklediğini düşünüyorum dedi.

TRABZONSPOR LİGDE ZİRVEYE, ŞAMPİYONLUĞA OYNAYABİLECEK POTANSİYELE SAHİP

Trabzonspor\'un Süper Lig\'de her zaman şampiyonluk potansiyelinin olduğuna dikkat çeken Okay Yokuşlu, Dışardan baktığınız zaman çok hoşnut edici durumlar değil. Bana kalırsa ligde favori kadrolardan birisine sahip Trabzonspor. Çok kaliteli bir kadrosu var. Ligde zirveye, şampiyonluğa oynayabilecek potansiyele sahip bence. Maalesef son maçta ağır bir yenilgi aldılar. Beklenmedik bir şey. Bunun da kulüp içindeki dengeleri birazcık bozduğu söylenebilir ifadelerini kullandı.

ONUR AĞABEY, BURAK AĞABEY, BUNLAR TRABZONSPOR\'A ÇOK ŞEY VERMİŞ İSİMLERDİR

Trabzonspor\'da geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz\'ın bordo mavili kulübe çok şey verdiğini söyleyen Okay Yokuşlu, Şu anda kulübün içerisinde olmadığı için konuya dahil detaylı bir bilgim yok. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, benim ağabeylerimdir. İkisiyle de çok maçlara çıktık, çok yakın ilişkilerimiz var. İkisi de çok kaliteli, kariyerli futbolcular. Onur ağabey, Burak ağabey, bunlar Trabzonspor\'a çok şey vermiş isimlerdir. Umarım her şey yoluna girer diye konuştu.

TRABZONSPOR\'UN BAŞARILI OLMAMASI İÇİN BİR SEBEP YOK

Trabzon kentinin şampiyonluk için bütün özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Okay, Tabii ki bir kulüp içerisinde işler raya oturup, bir ritüele girdiği zaman başarı gelebilir. Şu anda belli bir şeyin üstüne oturmuş bir şey yok. Normalde Trabzon; potansiyel olarak, şehir olarak, futbol sevdası, bağlılığı anlamında her şeye sahip. Ama bir türlü nedense o başarı şuana kadar o başarı, tabii ki şampiyonluk hedeflendiği için, şampiyonluk gelmedi. Ancak tabii ki neden olmasın, sonuçta olmaması için de bir sebep yok dedi.