(Görüntülü) (ÖZEL) Okay Yokuşlu: "Bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz"

\"İyi bir arkadaş grubumuz var\"

\"Celta Vigo\'nun felsefesi gayet hoşuma gitti\"

\"Trabzonspor taraftarı benim için çok özel\"

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) -

Okay Yokuşlu, \"Ben Trabzonspor\'dan ayrıldığımda bir paylaşımda bulundum onlar benim için çok özel diye. Her zaman öyle kalmaya devam edecekler. Sağ olsunlar var olsunlar. Ben de onları destekliyorum ve hiçbir maçı kaçırmıyorum\" dedi.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo\'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, A Milli Futbol Takımı\'nın dün gerçekleştirdiği antrenman öncesi Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım ile ilgili konuşan Okay, ilk kez bir araya geldiklerini ve yeni kurulan bir takım olduklarını belirterek, \"Yeni bir oluşumuz. İlk maçlarımızı oynayacağız. Her zamanki gibi milli maçlara nasıl hazırlanıyorsak bu turnuvanın da farkında olarak öyle hazırlanacağız. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Bugün ilk antrenmanımızı yapacağız umarım her şey istediğimiz gibi gider\" ifadelerini kullandı.

\"İYİ BİR ARKADAŞ GRUBUMUZ VAR\"

Milli takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, \"Gayet güzel, zaten hep beraber olduğumuz arkadaşlarımız var burada. Ortamımız da gayet güzel. İyi bir ortam yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtmamız gerek sadece. İlk günden son güne kadar umarım güzel bir kamp geçiririz\" diye konuştu.

\"CELTA VIGO\'NUN FELSEFESİ GAYET HOŞUMA GİTTİ\"

Transferinden önce Celta Vigo Kulübü yetkililerinin kendisini arayarak kulübün felsefesinden bahsettiklerini ve kendisinin bundan çok etkilendiğini aktaran milli futbolcu, \"Çok güzel karşıladılar beni. Kulübün bana olan bakış açısı gayet güzeldi. Gitmeden önce de konuştuğumuzda bana çok iyi yaklaştılar. Kulübün felsefesi gayet hoşuma gitti. Ama sezon öncesinde sakatlık yaşamıştım bu da beni yavaşlattı. Sezonun ilk haftası başlayabildim çalışmalara. Maçlara sonradan dahil oldum ve gittikçe daha fazla süre almaya başladım. Daha hazır hale geldim diyebilirim. Her şey yolunda, iyice adapte oldum takımıma\" değerlendirmesinde bulundu.

\"TRABZONSPOR TARAFTARI BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL\"

Trabzonspor\'un 4-0\'lık galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray maçının kendisini çok mutlu ettiğini ve izlerken ambiyansın inanılmaz olduğunu söyleyen Okay Yokuşlu, \"Ben zaten ayrıldığımda bir paylaşımda bulundum onlar benim için çok özel diye. Her zaman öyle kalmaya devam edecekler. Sağ olsunlar var olsunlar. Ben de onları destekliyorum ve hiçbir maçı kaçırmıyorum. Son maçta da Galatasaray\'a karşı güzel bir galibiyet aldılar. Stadyumda da inanılmaz bir ambiyans vardı. İzlerken keyif aldım. Umarım her şey onlar için güzel olur\" diyerek sözlerini noktaladı.