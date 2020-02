(Görüntülü) (özel) Obradovic: "Fenerbahçe-Galatasaray derbileri ülke için bir şans” (2)

\"Euroleague\'e en iyi şekilde hazırlamalıyız ki iyi bir sezon geçirelim\" “Cumhurbaşkanlığı Kupası için iyi hazırlanacağız” \"O\'nun (Nikolic) söylediği her şeyde haklı olduğunu gördüm\" \"Hepimiz taraftarın verdiği desteği her zaman düşünmek ve önemsemek zorundayız\" Fatih UZUNER / İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Türkiye\'de Fenerbahçe ile Galatasaray\'ın varlığının ülke için bir şans olduğunu söyledi. Euroleague medya gününde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalar yapan Obradovic, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini Yunanistan\'daki Panathinakos Olympiakos çekişmesine benzetirken \"Atina\'daki iki takım için şunu söyleyebilirim; Bu iki takım Yunanistan için bir şans. Yani Yunan sporu için de, Atina için de o iki takımın orda olması onlar için gerçekten çok büyük bir şans ama bu tabii saygı ile yönetilen bir şans. Burada da aynı şey geçerli. Fenerbahçe ve Galatasaray çok saygı değer iki büyük kulüp ve birbirlerini daha iyi hale getirmeye çalışan iki kulüp\" dedi. \"KALAN ZAMANI KENDİMİZ DAHA İYİ HAZIRLAYABİLMEK İÇİN KULLANMALIYIZ\" Zeljko Obradovic katıldıkları Zadar Turnuvası\'nda oyuncularıyla yaptığı farklı çalışmaların olumlu yansıdığını ve ligin başlamasına artık kısa bir zaman kaldığını belirterek, \"En önemlisi milli takımlarda olan oyuncularımız. Onlar orada aramıza katıldı ve sadece 1 antrenman yapabildik. İlk maçın olduğu sabah antrenmanında yeni bir şeyler çalıştık ve oyuncuların verdiği reaksiyondan çok memnun kaldım. Bu benim için turnuvayı kazanmaktan daha değerliydi. Bu bizim için çok değerli bir fırsattı. Maccabi, Milano ve CSKA gibi Euroleague\'in önde gelen takımlarıyla karşılaştık ve dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Bu akşam yapacağımız antrenmanda Datome\'de bize katılacak ve böylece tam kadro olarak çalışmış olacağız. Sezonun başlamasına bizim için birkaç antrenman kaldı. İkide hazırlık maçımız var sonrasında Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası oynayacağız. Bu kalan zamanı kendimizi daha iyi hazırlamak için kullanmalıyız\" ifadelerini kullandı. \"EUROLEAGUE\'E EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMALIYIZ\" Avrupa\'nın en büyük organizasyonu THY Euroleague\'de yine iddialı olmak isteyen Fenerbahçe; Joffrey Lauvergne ve Tyler Ennis\'u kadrosuna kattı. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Sırp koç, \"Euroleague, aslında çok zor bir turnuva. Baktığımızda belki de Avrupa\'nın en zor ligi diyebiliriz. Diğer takımlar yeni oyuncular aldılar. Komple takımını değiştirenler oldu. Dolayısıyla bizim en iyi şekilde takımları ve oyuncuları izleyip en iyi şekilde hazırlanmamız lazım ki iyi bir sezon geçirebilelim\" şeklinde konuştu. \"O\'NUN SÖYLEDİĞİ HER ŞEYDE HAKLI OLDUĞUNU GÖRDÜM\" Profosör lakaplı hocası Alexander Nikolic\'in kendisi için öğretmen ve akıl hocasından çok öte olduğunu ifade eden koç Obradovic, \"Onunla ilgili her şeyi hatırlıyorum. Alexander Nikolic, benim için çok özel bir isim. Çünkü sadece benim için bir öğretmen veya akıl hocası değil benim için çok ayrı bir yeri olan insandır. Çünkü ondan sadece basketbolu değil, hayatı da öğrendim. Onunla antrenmanda olmak bile hayatımdaki en önemli tecrübelerden birisidir. Onunla ilgili her şeyi hatırlıyorum. Çok fazla hikayem var ama aklıma şu anda spesifik olarak gelmedi. Hatırladığım şu, Partizan ile Abdi İpekçi\'de Joventut Badalona\'yı yenip Euroleague\'i kazandığımız zaman beni tebrik etmişti ve \'Umarım kariyerinde daha fazla şampiyonluklar kazanırsın\' demişti. Ben de onu o zaman idrak edemedim çünkü benim için sadece o andı ama söylediğinin ne kadar önemli olduğunu düşününce şimdi çok daha iyi anlıyorum. Dediğim gibi geriye dönüp baktığımda onun her şeyde haklı çıktığını gözlemleyebiliyorum\" dedi. \"FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİRBİRLERİNİ DAHA İYİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞAN İKİ KULÜP\" Türkiye\'de Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ülke için bir şans olduğunu belirten Obradovic DHA’ya verdiği röportajda \"Atina\'daki iki takım için şunu söyleyebilirim. Yunanistan için bir şans bu iki takım yani Yunan sporu içinde Atina içinde o iki takımın orda olması onlar için gerçekten çok büyük bir şans ama bu tabi saygı ile yönetilen bir şans. Burada da aynı şey geçerli. Fenerbahçe ve Galatasaray çok saygı değer iki büyük kulüp ve birbirlerini daha iyi hale getirmeye çalışan iki kulüp. Çünkü aralarında olan rekabet her iki tarafında daha iyi olmasına vesile oluyor ama tabiî ki her şey sporun içinde kaldığı sürece. Sporun içinde kalarak birbirimize saygı göstermek zorundayız çünkü Galatasaray bizim rakibimiz ve onlarda çok büyük bir kulüp. Şunu da bilmemiz lazım onlar iyi olursa biz daha iyi olmak için çabalayacağız. Dolayısıyla saygı ve spor içinde kalmak çok önemli. Benim her zaman yaşam felsefem hangi takımdan bahsediyorsak bahsedelim büyük saygı duyarak konuşmak\" ifadelerini kullandı. \"HEPİMİZ VERİLEN BU DESTEĞİ HER ZAMAN DÜŞÜNMEK VE ÖNEMSEMEK ZORUNDAYIZ\" Taraftarların desteklerinin kendilerine inanılmaz olduğunu ve kendilerinin bu desteği her zaman düşünmek zorunda olduklarını ifade eden Koç \"Taraftarımızın bize olan inancı gerçekten inanılmaz. Her zaman bizimleler. Güzel zamanlarda yanımızdalar bu nispeten daha kolay bir şey ama zor zamanlarımızda daha çok yanımızdalar bu gerçekten inanılmaz. Hepimiz verilen bu desteği her zaman düşünmek ve önemsemek zorundayız. Çünkü kendimiz için oynuyoruz tabiî ki ama bunun yanında da bize saygı duyan, sevgi gösteren ve sürekli yanımızda olmaya çalışan insanlar içinde oynadığımızı unutmamalıyız. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum bir kez daha yanımızda oldukları için zor zamanlarda ve onların istediğinin olması, takım başarılı olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben her zaman mükemmeliyetçi bir yapıdayım. Dolayısıyla yanlış bir şey söyleyip kendimi zor duruma düşürmek istemem\" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.