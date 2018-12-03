(Görüntülü) (ÖZEL) Koltuk değnekleriyle hayata çalım atıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da sol bacak kaval kemiği olmadan dünyaya gelen ve tedavisi için 9 ameliyat geçiren Ali Deniz\'in (11) 10\'uncu ameliyatında bacağı dizinden kesilecek. Futbol sevgisiyle hayata tutunan Ali, 2 ay sonra yapılacak ameliyat öncesinde Ampute Futbol 1. Ligi\'ndeki takımıyla ilk resmi maçına çıkarak, \'en genç futbolcu\' unvanı almanın gururunu yaşadı. Antalya\'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde günlerce hastanede kalan Ali, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. 2 AY SONRA BACAĞI KESİLECEK Protez ayakla yürüyen, koşan ve gündelik yaşamını sürdüren Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi. Ali, büyüdükçe kısa kalan bacağı için 3 kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali\'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. 2 ay sonra ameliyatla ayağı kesilecek Ali, 3 yıldır formasını giydiği ampute futbol takımındaki ağabeylerinden ve yeşil sahalardan, tedavisi için bir süre ayrı kalacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. LİGDEKİ EN GENÇ FUTBOLCU Doğuştan engeli nedeniyle 11 yaşına kadar 9 ameliyat olan Ali, 3 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven\'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü\'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, Ampute Futbol Ligi\'nin en genç futbolcusu oldu. Ali\'nin formasını gururla giydiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü\'nü 5-0 yendi. İDOLÜ BARIŞ TELLİ Türkiye Ampute Futbol Genç Milli Takımı kampında da yer alan Ali, Ampute A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Barış Telli\'yi örnek aldığını söyledi. Bacağının kısa olmasının futbol sevgisine ve hayallerine engel olmadığını vurgulayan Ali, \"Doğuştan bacağım kısa, 9 ameliyat oldum. Bacağım uzamadığı için kesilecek. Medikal ürünlerin satıldığı yerde koltuk değnekleriyle futbol oynandığını öğrendim. Antrenörümle çalışmaya başladım. Yaşım küçük olduğu için lisansım çıkmamıştı. Artık lisansım var ve profesyonel olarak ilk maçıma çıktım. Ben ikinci Barış Telli olmak istiyorum. Hep hayallerimin peşinde koşuyorum. Hiç eve kapanmadım. Hep sokakta futbol oynadım. Evde duramam, arkadaşlarımla sokakta top oynamak isterim. Okulda da hep böyle. Eskiden top oynarken öğretmenlerim düşmemem için uyarıyordu, korkuyorlardı ama artık onlar da alıştı. Bacağımın kısa olması benim için engel değil\" diye konuştu.