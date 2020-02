(Görüntülü) (ÖZEL) Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı Umarım kick boks olimpiyatlarda yer alacak

Ercan ATA - ANKARA, DHA

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kick boks sporunda dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Umarım kick boks sporu değerlendirmeler sonunda olimpiyatlarda yer alır dedi.

Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Kayıcı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi\'nin (IOC) 30 Kasım 2018 tarihinde kick boks sporunu olimpiyatlar için tanıma kararı almalarına çok sevindiklerini belirterek, Bu karar kick boks camiası olarak dünyanın her yerinde mutlulukla karşılandı. Dünya kick boksuna ve ülkemiz camiasına hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu olimpiyatlara alınma kararı değerlendirmeler sonunda olumlu olur ve kick boks sporu olimpiyatlarda yer alır. Bütün kıtalarda varız ve inanıyorum ki, IOC yönetimi bu branşı olimpiyatlara dahil edecek. Kick boksun izlenme oranına bakıldığında dünyadaki yeri çok üst düzeyde şeklinde konuştu.

Kick boks sporundaki alt yapı oyuncularıyla ilgili de konuşan Başkan Kayıcı, \'\'Biz her türden meslek grubuna hitap ediyoruz ve kick boksun 7 ayrı branşı var. Çeşitliliği çok bol bir spor. Olimpik değerlendirme tamamen Olimpiyat Komitesi\'ne ait. Biz kick boks sporunda dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. 2019 yılındaki Dünya Şampiyonası 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya\'da yapılacak. Yine 2019 Avrupa Şampiyonası Bakanlığımızdan izin alınarak ülkemizde düzenlenecek. Bu organizasyonların alınmasında Sayın Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız, Genel Müdürümüz ve Spor Bakan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Okul sporlarına bakıldığında en fazla katılım sağlayan branşız. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin birçok bölümünde subaylarımız ve erbaşlarımız kick boks dersi almaktalar. Türkiye\'nin her yerinde bu spor yapılmakta ve bu bizi çok güçlü kılıyor. Ülkemizdeki federasyonlar içerisinde aktif sporcu açısından ilk dört içinde olan bir federasyonuz\'\' ifadelerini kullandı.