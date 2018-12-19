(Görüntülü) (ÖZEL) Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: ''Geçmiş yönetimi suçlamak hoş bir durum değil''

Ercan ATA / ANKARA,(DHA) Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, \"13 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda büyük bir çoğunluğun oyunu alarak başkanlığa seçildik. Omuzlarımıza çok büyük bir yük bindi ve ertesi gün çalışmalara başladık. Geçmiş yönetimi suçlamak hoş bir durum değil. Göreve geldiğimiz dönemde bazı işletmelerde sorunlar olduğunu fark ettik ve bu sorunları çözmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla kolları sıvadık. İstanbul, Ordu, Kastamonu ve Erzurum\'da iktisadi işletmelerimiz var. İstanbul\'da olan büromuzu kapattık çünkü federasyonumuzun merkezi Ankara. Orada olan akademi spor salonunda da birçok problem var. Çok paralar harcanmış ama çok zarar edilmiş. Ordu\'da bulunan tesisleri Ordu Belediyesi\'ne devrettik\" dedi. Sıkıntılı ve sancılı bir sürece girdiklerini ifade eden Başkan Oto, tasarruf tedbirleri konusunda devlete yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Oto, \"Yeni yapılanmada ki amacımız ve hedefimiz Kayak Federasyonu\'nu kurumsal bir yapıya kazandırmak. Kararlar başkanların iki dudağı arasında olmamalı. Bir sistem konulmalı ve kendi kendini yürütmeli. Birçok konuda aktif çalışmalara başladık ve talimatlar hazırladık. Süreç uzun ve elimizden gelen neyse yapacağız. Federasyonlar kendi işlerini yapmalı. Birçok federasyonu bu konuda alkışlıyorum. Biz başkanların işi kararları uygulamak ve çocuklara spor yaptırmak olmalı\'\' şeklinde konuştu. Kış sezonunun açıldığını ve yarışmalara başladıklarını söyleyen Oto, \"Erzurum\'da A-1 Ligi ile start veriyoruz. EYOF takım seçmelerimiz bu hafta yapılacak. Birçok branşta faaliyetlere başladık. Ancak kar durumuna göre hareket etmek zorundayız. İnşallah bir aksilik olmaz ve birçok ilimizde bu faaliyetleri yaparız\" ifadelerini kullandı. Öte yandan Federasyon Başkanı Oto, kampı ise milli takım belli olduktan sonra başlatacaklarını söyledi. Olimpiyatlara gitmenin spor anlamında dünyanın en önemli olaylarından biri olduğunu belirten Başkan Ali Oto, sözlerini şu şekilde tamamladı: \'\'Yönetici olarak gitmek nasip oldu. Ancak sporcu olarak çok sayıda katılmak da önemli. 2022 Kış Olimpiyatlarına tüm kategorilerde gitmek istiyoruz. Alp disiplini, kuzey disiplini ve atlama. Federasyon olarak hangisine ağırlık vermemiz gerekir diye sorarsanız, özellikle atlamaya ağırlık vereceğiz.\'\'