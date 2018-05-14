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(Görüntülü) Özel Harekât polisleri Afrin'den Kayseri'ye döndü

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AFRİN'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na Kayseri'den katılan 22 Özel Harekât polisi, görevlerinin ardından kente döndü

14 Mayıs 2018 22:25

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AFRİN\'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı\'na Kayseri\'den katılan 22 Özel Harekât polisi, görevlerinin ardından kente döndü. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, operasyonu başarıyla tamamlayan polisleri tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak üzere 22 Şubat\'ta Kayseri\'den törenle uğurlanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 22 polis, görevlerini başarıyla tamamlayarak kente döndü. Polisleri aileleri ve yetkililer karşıladı. Çocuklar, polis babalarıyla hasret giderdi.

Vali Süleyman Kamçı da Özel Harekât polislerini tebrik etti. Vali Kamçı, \"Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Afrin bölgesine uğurladığımız polislerimiz çok şükür sağ sağlim döndü. Ben, aileleri ve sevdikleriyle huzurlu bir ömür geçirmesini diliyorum\" dedi.

Afrin\'deki operasyona katılan Özel Harekât komiseri Kemal Akbal ise \"Operasyon çok güzel hazırlanmıştı. Herkes görev bilinci ile elinden geleni yaptı. Bizler de verilen vazifeyi yerine getirdik ve muzaffer olduk\" diye konuştu.
 

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