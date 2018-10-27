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(Görüntülü) Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 3 yaralı (2)

Selda Hatun TAN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, özel halk otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı

27 Ekim 2018 01:12

Selda Hatun TAN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, özel halk otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Osman Nuri Can yönetimindeki 41 R 1213 plakalı, Hereke- İzmit arası sefer yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre, yola fırlayan köpek nedeniyle fren yapan Ömer Durak yönetimindeki 33 FF 3105 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün çarpışmanın etkisiyle sıkışan kapılarını açarak yolcuları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, ifadelerini almak üzere iki sürücüyü de Kuruçeşme Polis Merkezi Amirliği\'ne götürdü.

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