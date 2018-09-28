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(Görüntülü) (Özel Haber) Mecidiyeköy'deki halk otobüsü kazası kamerada

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ORTAKÖY seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı

28 Eylül 2018 01:28

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ORTAKÖY seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy\'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda gelen halk otobüsünün önüne sol taraftan bir otomobilin kırdığı, otobüsün önce otomobile, ardından köprü ayağına çarptığı görülüyor. Otobüsteki yolcuların kazanın ardından duran otobüsten indikleri görülüyor. Kazayla birlikte büyük hareketlilik yaşandığı kameraya yansıyor.

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