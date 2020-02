(Görüntülü) (özel) Gökhan İnler: "Ligde her an bir şey olabilir" (2)

\"Fatih Terim büyük bir antrenör\" \"Sezon sonu değerlendirmemizi yapacağız\" \"Başakşehir muhteşem işler yaptı\" \"Fatih Terim büyük bir antrenör\" \"Türkiye\'yi dünyaya güzel göstermeliyiz\" \"Takımların üzerinde baskı var\" \"Bunlar olağan şeyler\" Gökhan HEBEPCİ - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakşehir\'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Süper Lig\'de büyük bir çekişme yaşandığını ve bu sezon çok büyük bir heyecan yaşandığına vurgu yaparak, \"Medipol Başakşehir çok muhteşem ve güzel bir iş yaptı. Süper Lig\'in çekişmeli hale gelmesinde bizim takımın katkısı büyük\" dedi. Gökhan İnler, Süper Lig şampiyonluk yarışı, Türk futbolundaki şiddet olayları, 16 maç ceza alan Arda Turan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. \"BAŞAKŞEHİR MUHTEŞEM İŞLER YAPTI\" Deneyimli futbolcu Gökhan İnler, Süper Lig\'de uzun yıllardır ilk kez çok sayıda takımın şampiyonluk yarışını son haftalara kadar taşıdığına dikkat çekerek, \"Süper Lig\'de kalite giderek arttı. Bu sene her takım her takımı yenebiliyor. Tabii bizim de küçük kaygılarımız oldu. Bence bizim kulübümüz Medipol Başakşehir çok muhteşem güzel bir iş yaptı\" açıklamasını yaptı. \"SEZON SONU DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPACAĞIZ\" Ligde her hafta sürpriz sonuçların olduğunu söyleyen İnler, \"Genele baktığımızda alt sıradaki takımları da rahat yendik ama her hafta sonuçlar başka olabiliyor. Sezon sonunda neyi iyi yaptık, nerelerde artılarımız oldu, nerede düşüşlerimiz oldu, onu konuşarak yeni sezona iyi başlayacağız\" ifadelerini kullandı. \"LİGDE HER AN BİR ŞEY OLABİLİR\" Ligde yaşanan çekişmenin ve sıralamadaki takımların birbirine yakın olmasını da değerlendiren Gökhan İnler, \"Her takım iyi. Her takım maçlarını yeniyor. Bir maçı kazanamadığınız zaman öteki takım sizi geçiyor. Bu sezona baktığımızda şampiyonluk yarışında 4 takım var ve birbirlerine çok yakın. Her an bir şey olabilir. Sezon bitene kadar herkes bir şey yapabilir\" şeklinde konuştu. \"FATİH TERİM BÜYÜK BİR ANTRENÖR\" Medipol Başakşehir\'in şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Galatasaray\'ın teknik direktörü Fatih Terim\'in büyük bir kariyere ve tecrübeye sahip olduğuna vurgu yapan İnler, \"Fatih Terim büyük bir antrenör. Tecrübeli ve çok büyük bir kariyeri var. Ama sonuçta ben kendi takımıma bakıyorum. Medipol Başakşehir son 4 senede oynadığı futbolla Türkiye\'nin imajını çok güzel gösterdi\" dedi. \"TÜRKİYE\'Yİ DÜNYAYA GÜZEL GÖSTERMELİYİZ\" Gökhan İnler, futbolda yaşanan şiddet olayları ve geçen sezon şampiyonluk yaşadığı eski teknik direktörü Şenol Güneş için de şunları söyledi: \"Futbolda sevmediğimiz şeyler. Şenol hocanın da bu ülkeye çok emeği var. Türk futbolunda böyle şeyler olmamalı. Türkiye diğer kısmını yapmalı, herkes birlikte olmalı ve Türkiye\'yi dünyaya güzel göstermeli. Bu sezon da Avrupa\'da Beşiktaş ve Medipol Başakşehir her sene daha çok Türk takımı Avrupa\'da oynasın ve pozitif imajla dünyaya Avrupa\'ya bunu göstersin. Bizim için o önemli. Gerisine bakmıyorum onlar olmamalı. Ama oldu bir şey değiştiremezsin, fazla bir şeyde söyleyemem her takım ve taraftarları pozitif olsun. Taraftarlar takımlarını desteklesin.\" \"TAKIMLARIN ÜZERİNDE BASKI VAR\" Süper Lig\'de son dönemde bir çok oyuncunun kırmızı kart görmesi ve cezalı duruma düşmesi ile ilgili olarak İnler, \"Her takımın üzerinde bir baskı vardır. 4 takım şampiyonluğa oynuyor. Sadece bizim değil diğer takımlarında bir hedefi var. Son zamanlarda herkes kırmızı kart görmeye başladı herkes bir yere gelmek istiyor. Arda ve Mossoro\'nun yokluğu bizi üzdü. Biz bir takımız kim oynarsa görevi yapması gerekiyor. Takım ruhu çok önemli. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor\" diye konuştu. \"BUNLAR OLAĞAN ŞEYLER\" Gökhan İnler, Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik hareketi sonrası kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan için de ,\"Maçtan sonra moraller bozuktu, fazla konuşmadık. Önemli bir puan kaybettik. Onun için konuyu açmadık. Herkes profesyonel. Bunlar olağan şeyler. Onun için herkes sakince evine dönerek sonrasında idmanlara iyi bir şekilde başlayarak maçlara hazırlanmalı\" dedi. MUTFAKTA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ Medipol Başakşehir\'in tecrübeli ismi Gökhan İnler, futboldaki yeteneğini mutfakta da sergiledi. Başarılı futbolcunun hazırladığı yemek, usta aşçılardan tam not aldı. Ünlü futbolcu Gökhan İnler, milli voleybolcu Nilay Özdemir ve genç basketbolcu Gökhan Şirin, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi\'nin (USLA) \'Sağlıklı Yiyecekler\' konsepti ile hazırladığı buluşmada, mutfaktaki hünerlerini sergilediler. İlk olarak Gökhan İnler, usta aşçılarla birlikte örnek menüyü hazırladı. Daha sonra ise sporcular tek başlarına menülerini hazırlayarak usta aşçılara sundu. 3 sporcunun da usta şefler Eren Erdem ve Nazlı Eymentürk eşliğinde menüdeki yemeği yapmaya çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Keyifli dakikaların yaşandığı organizasyonda sporcular, hazırladıkları menünün tadına baktı. Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Ligi\'nde şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Gökhan İnler, yemek yapmayı çok sevdiğini, arkadaşları için sağlıklı yemekler hazırlamaktan da büyük keyif aldığını söyledi. Ayrıca İnler, hazırladığı yemeğin çok lezzetli olduğunu ve daha çok mutfağa gireceğini belirtti. Usta aşçılardan tam not alan 3 sporcu da hazırladıkları yemeklerin tadına bakarken, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.