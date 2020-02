(Görüntülü) (ÖZEL) Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir: "Bir an önce toparlanmak istiyoruz"

\"2\'nci yarıya 2-3 takviye ile başlamak istiyoruz\" \"Artık başımızda tecrübeli bir hocamız ve teknik heyetimiz var\" Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / FOTOĞRAF: Namık Kemal KILINÇ - ANTALYA,(DHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig\'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek\'te devam ediyor. Ligin ilk yarısına kötü başladıklarını kaydeden kulübün sportif direktörü Zafer Demir, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Demir, ilk yarıdaki kötü başlangıcın ardından toparlanmaya başladıklarını ancak 16 puanda kaldıklarını ifade ederek, ligin 2\'nci yarısına 2-3 takviye yaparak başlamak istediklerini dile getirdi. \'\'HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK\'\' Puanlama açısından hedeflerinin altında olduklarını kaydeden Zafer Demir, \'\'Çalışmalarımız var. Bildiğiniz gibi Antalya\'da da iyi çalışıyoruz. Takviyeler üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Tabii şu ana kadar herhangi bir futbolcu kardeşimizi kadromuza katamadık ama bir an önce katmanın peşindeyiz. Daha yeni kongremiz oldu ve yeni yönetimimiz seçildi. Bunları üst üste koyduğumuz zaman inşallah neticelerini alacağız. Devreye 2-3 tane takviye yapıp girmek istiyoruz. Belirlediğimiz bazı isimler var, onlar üzerinde çalışıyoruz. İsim vermek istemiyorum ancak oyuncuları bir an önce yetiştirip lige başlamak istiyoruz. Hedefimiz ligde kalmak. Çok fazla kötü düşünceler içerisinde değiliz\" ifadelerini kullandı. \"ARTIK BAŞIMIZDA TECRÜBELİ BİR HOCAMIZ VE TEKNİK HEYETİMİZ VAR\" İlk yarıda çok iyi maçlar çıkarttıklarını ama bunun sonuca yansımadığını belirten Zafer Demir, \"Sonuçta futbolun bir gerçeği var. İyi futbol mu? Netice mi? Sizleri bir yere götürecek olan neticedir, yani puandır. İyi futbol oynayıp puan alamadığımız bir çok maç var. Bazen deriz ki kötü oynayalım ama puanımızı alalım. Bazen o duruma geliyorsunuz. Bir çok iyi oynadığımız maç var ama sonuç olarak ilk yarıyı 16 puanla bitirdik. Aslında o tür şeyleri konuşmak istemiyoruz ama bir tecrübesizlik var. Bugün net olan bir şey varsa o da 16 puanda olmamız. Artık başımızda tecrübeli bir hocamız ve teknik heyetimiz var. Dediğim gibi bir kaç takviye yaptıktan sonra yolumuza bakacağız\" şeklinde konuştu. \"BİR AN ÖNCE TOPARLANMAK İSTİYORUZ\" Ligin şu an enteresan bir görüntüde olduğunu ifade eden Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, \'\'Ligdeki puan dengesizliğinin sebebi, büyük takımların performansından kaynaklanıyor. Ancak bu futbolun içinde olan bir şey. Güzel bir lig geçiyor. Evkur Yeni Malatyaspor\'un, Antalyaspor\'un ve Kasımpaşa\'nın yukarıda olması aslında bir yönden de güzel. Futbolun güzelliği de burada. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın sıralamaları hep değişir. Ancak ligdeki dengesizlik buradan da belli oluyor. Bazı sorunlarımız var. Bu genel sorunu atlatmak lazım. Geçiş sürecini iyi atlatmamız gerekiyor. Bu konu derinlemesine konuşulması gereken bir konu ama biz hepsini bıraktık. Diğer takımlardan ziyade biz kendimize bakıyoruz. Bir an önce toparlayıp önümüzdeki 3-5 haftalık süreci iyi atlatıp yolumuza bakmak istiyoruz\" açıklamalarında bulundu.