(Görüntülü) (Özel) Bursaspor başkan adayı Keskin: "Mali uçurumdan evvel son çıkış noktasındayız"

\"Bursaspor ödeye ödeye uçuruma gidiyor\" \"Denk bütçeli bir kulüp yaratmak istiyoruz\" \"50 milyon Euro inanılmaz bir rakam\" \"4-5 projemiz daha var\" \"Geçen sezondan kalan 60 milyon ödenmeli\" Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor\'da başkan adayı Lemi Keskin, yaklaşan kongre öncesinde \"Bursaspor mali bir batak içerisinde. Mali uçurumdan evvel son çıkış noktasındayız\" dedi. Keskin, stadyum isim hakkının satışının yanı sıra diğer projeleriyle Bursaspor\'un piyasa değerinin çok yükseleceğini söyledi. Bursaspor\'da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanırken başkanlığa adaylığını koyan isimlerden Lemi Keskin, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. \"Bursaspor mali bir batak içerisinde\" diyen Keskin, \"Yaklaşık eski kurlarla 450 milyon TL borcu var. Bunun için Bursaspor kongre üyesi, şu anda yol ayrımında. Mali uçurumdan evvel son çıkış noktasındayız. Bizim ortaya koyduğumuz proje, Bursaspor\'un borcunu 250 milyon TL minimum aşağıya düşürecek bir proje. Kalan 200 milyon TL de sadece uzun vadeli borçlarımız kalacak. Bunların içerisinde 100 milyon TL\'ye yakın bir banka borcu var 5 yıl vadeli, 3 yıl vadeli sigorta ve vergi borçlarımız var ve 4-5 yıl vadeli eski yönetime borçlarımız var. Ondan dolayı Bursaspor\'a bizim yarattığımız mali kaynak bilançosuna girildiğinde Bursaspor\'un kısa vadeli hiçbir borcu olmayacaktır\" dedi. \"BURSASPOR ÖDEYE ÖDEYE UÇURUMA GİDİYOR\" Kendisi ve ekibinin kısa, orta ve uzun vadede neler yapacaklarını açık açık ortaya koyduklarını belirten Lemi Keskin, \"Bursaspor, ya kendi gelirlerini pazarlayarak kendi gelirleriyle ekonomik özgürlüğünü elde edecek ya da ben zenginim, ben parayı veririm diyenlerin hükümdarlığında gidecek. Bu para Bursaspor kasasından eninde sonunda geri verilecek. Ben verdim, ben yaptım oldu diyenler maalesef transferi de ben bilirim, her şeyi ben bilirim mantığında Bursaspor\'u son 2 yıldır 40 milyon Euro transfer zararına soktular. Kendi açıkladıkları bilançolarda 103 milyon TL görev zararı var. Yine kendi açıkladıkları bilançolarda tam 50 milyon TL faiz ödediklerini belirttiler. Bursaspor, bunları ödeye ödeye maalesef uçuruma gidiyor\" diye konuştu. \"DENK BÜTÇELİ BİR KULÜP YARATMAK İSTİYORUZ\" Stadyumun isim hakkını da uluslararası bir firmaya satarak 250 milyon TL\'lik kaynak bulduklarına işaret eden Keskin, \"Bu kaynak elimizi rahatlattığından dolayı futbolda, altyapıda, pazarlama ve stratejide yeni adımlar atacağız. Sadece kaynağı bulmakla bu işler olmuyor çünkü Bursaspor, geçen senelerdeki gibi transfer hataları yaparsa bu bulduğumuz kaynak da 1-2 sene içerisinde yine yetmeyecektir. Bursaspor\'u futboldan para kaybeden değil, futboldan para kazanan bir takım haline getirmemiz lazım. Bunun içinde flaş transferler gibi, taraftarın gözünü boyayan seçim yatırımı laflarından kaçıyoruz. Ayakları yere basan denk bütçeli bir Bursaspor yaratmak istiyoruz. Altyapımızı canlandırmak istiyoruz. 14 tane sıradan yabancı yerine, onlara ödeyeceğimiz parayı 5-6 tane mükemmel yabancıya harcamak istiyoruz. Hem takımızın maliyetini düşürmek, hem de başarı bonuslarını toplayarak takımı darboğazdan çıkartmak istiyoruz. Bunu yapabilecek tek ekip biziz\" ifadelerini kullandı. \"50 MİLYON EURO İNANILMAZ BİR RAKAM\" Mevcut yönetime eleştirilerde de bulunan Lemi Keskin, \"Mevcut başkan şu an 50-60 milyon TL para vermiş, ama 4 aydır personel maaş alamıyor, futbolcular antrenmana çıkmıyor. O yüzden Bursaspor\'un zengin başkana değil, iş bilen planlı projeli, konuya hakim taraftarın önceliklerini bilen, endüstriyel futbolun gerçeklerini bilen ve uygulayan insanlara ihtiyacı var. Haziran ve temmuz ayında stadyum ismimizi alan yatırım şirketi 10\'ar milyon Euro\'dan 20 milyon Euro verecek. 2018 sonuna kadar da 50 milyon Euro para alacağız. Bu inanılmaz bir rakam, Bursaspor\'u sevenlerin, kongre üyelerinin bu tarihi fırsatı kaçıracaklarına inanmıyoruz. Hep birlikte bize destek verecekler ve mali çıkmazdaki Bursaspor\'un önünü açacaklar\" dedi. \"4-5 PROJEMİZ DAHA VAR\" Stadyum isim hakkının dışında birçok projelerinin de bulunduğunun altını çizen Keskin, \"Stadımızda Avrupa maçları yapamıyoruz, Avrupa maçları yapamamamızın sebebi stadımız otoparkının olmaması. Stadımızın yanındaki 70 dönümlük yer için belediye ile de konuştuk. Orada altı otopark üstü outlet olan bir iş merkezi inşa etmek istiyoruz. Burada amaç gelirden önce takımımızın Avrupa\'ya katıldığı zaman başka bir stadyumda değil kendi stadında oynaması. İkinci olarak hazineden iki tane 500\'er dönümlü yer bulduk. Bu iki yerde altyapımızı ve üstyapımızı buraya taşıyıp şehrin göbeğinde tek taş pırlanta gibi bir arsada kalan Özlüce\'yi AVM ve konut projesiyle orta vadede değerlendirmek istiyoruz. Bursaspor Koleji ile ilgili belediyeden bedava arsa aldık. Bununla ilgili 40 derslik bir okul düşünüyoruz. Bu derslikleri teker teker satarak, okulu bölerek pazarlayacağız. 40\'a yakın işadamının katkısıyla Bursaspor\'a hiçbir yük olmadan hayata geçirmek istiyoruz. Bursaspor\'un borsaya açılma projemiz var. Buradan 200 milyon Dolara yakın bir gelir bekliyoruz. Çünkü Özlüce ve Vakıfköy gayrimenkul projelerinden Bursaspor zaten 250 milyon TL\'lik bir gelire sahip olacak. Bunlar aktiflerimize dahil edilince korkunç bir piyasa değerimiz olacak. Bunun dışında en büyük projemiz, altyapı devrimi ve üstyapıda yapılanma. Yöneticilerin futbola karışmaması, bu işi bilenlere bırakmak, transferde mümkün olduğu kadar az hata yapmak\" açıklamalarını yaptı. \"GEÇEN SEZONDAN KALAN 60 MİLYON ÖDENMELİ\" Bursaspor\'un haziran ayı içerisinde sadece geçmiş sezondan borcu olan 60 milyon TL\'yi ödemesinin gerektiğini söyleyen Keskin, \"Bu para ödenmediği zaman Bursaspor\'a önce 2 ay içerisinde TFF\'den, 4 ay içinde UEFA\'dan, 6 ay içinde CAS\'tan puan silme, para cezası, futbolcu serbest kalması gibi türlü cezalar gelecektir. Onun için Bursaspor kongre üyelerinin mali uçurum öncesinde son çıkış olan bu kongrede oylarının değerini bilerek oy kullanmalarını rica ediyorum\" şeklinde konuştu.