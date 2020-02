(Görüntülü) (ÖZEL) Bülent Korkmaz: "Antalyaspor'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım"

\"Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım\" Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım. Bir sene sonra Antalyaspor\'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısını 6\'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, ikinci devre hazırlıklarına Regnum Carya Golf Spa Resort\'te yaptığı kamp çalışmalarıyla devam ediyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kamp yaptıkları otelde yaptığı açıklamada, sezona zor şartlarda başlamalarına rağmen birbirine bağlı karakterli oyuncu grubuyla ilk yarıyı üst sıralarda bitirdiklerine değindi. Futbolcularının saha içi ve saha dışında birlik ve beraberliğinin maçlara da yansımasının güzel sonuçlar ortaya koyduğunu vurgulayan Korkmaz, \"Düşündüğümüzün üzerinde puan aldık. Bu son derece sevindirici. Sezonun ilk yarısını bitirdik. Asıl lig ikinci yarı başlıyor. Sezonun ikinci yarısı gerçekten lig zor geçecek. Mücadele üst seviyede olacak. Rakiplerimize göre mücadelemizi üst seviyeye çıkarmamız, daha çok koşmamız lazım\" diye konuştu. \"ZOR BİR SÜREÇTEYİZ VE BU SENEYİ GEÇMEMİZ LAZIM\" Kampta ilk yarıda takımının yaptıklarını, yapamadıklarını değerlendirip, analiz sonuçlarına göre çalışma yapıp, ikinci yarı daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Korkmaz, takımının hedeflerini şöyle anlattı: \"Ben hep gerçekçiyim. Zorluğumuz devam ediyor. Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım. Bir sene sonra Antalyaspor\'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım. Geçiş sürecinde her anlamda zorluklar olacak. Dışarıdaki olumsuzlukların takıma yansımaması lazım. Zorluğun üzerinden gelmek için uğraşacağız. Bunu yapabilmek için zihinsel ve fiziksel olarak sabırlı, çok güçlü olmamız lazım.\" \"TRANSFER OLARAK DAHA NET BİR ŞEY YOK\" Transfer çalışmaları hakkında kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile görüşmeler yaptığını anlatan Bülent Korkmaz, ligin ilk yarısında kazanılan 27 puanı takımdaki oyuncularla elde ettiklerine dikkati çekti. Kazanılan başarıdan dolayı oyuncularına teşekkür eden Korkmaz, \"Her teknik direktör transfer ister. Devre arasında sezon sonunda takımı daha da güçlendirmek, belirlediği eksikleri gidermek ister. Bütün takımların ekonomi anlamında zorlandığını görüyoruz ve bu güçlüklere çözüm yolu bulmaları lazım. Transfer olarak daha net bir şey yok. Çözülmesi gereken şeyleri çözdüğümüzde olup olmadığını hep birlikte göreceğiz\" şeklinde konuştu. \"HEDEFİM BİR DAHAKİ SENE DE ANTALYASPOR\'UN SÜPER LİG\'DE OLMASI\" Teknik direktörlük kariyerini ve hedeflerini değerlendiren Bülent Korkmaz, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: \"Daha başarılı olduğumuz söylenemez. Sezon sonunu burada bitirip istediklerimizi elde edersek, o zaman başarılı oluruz. Takım olarak da kulüp olarak da iyi gidiyoruz diyebilirim. Teknik direktörlüğe başlarken hep hedefim, düşüncem vardı. İlk hedefim uzun vadede bir takımda çalışmaktı. Türk futbolunun yapısı, bakış açısıyla bunu gerçekleştiremedim. Artık uzun vadede hiçbir şeye bakmıyorum. Ben şu anda bulunduğum ortamda takımı nereye getirebilirim, hedefinin üzerine taşır mıyım ona bakıyorum. Uzun vadede baktığında maalesef Türkiye\'de olmuyor. Bir iki teknik direktör haricinde Türkiye\'de uzun vadede çalışan teknik adam görmedim. Benim ilk hedefim bir takımda uzun vade çalışmak. Ondan sonra kafamda, aklımda hep hedef var. Ben oyunculuktan itibaren hedefi olan spor adamıyım. O tabi kendi içimde olan bir şey. Şu an hedefim Antalyaspor\'da sezon sonu bitiren bir teknik direktör olmak istiyorum. Benim için hedef bir dahaki sene de Antalyaspor\'un Süper Lig\'de olması.\"