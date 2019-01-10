(Görüntülü) (ÖZEL) Bekir Yılmaz Gençlerbirliği, Süper Lig kulübüdür

Geçen sene bir kaza yaşandı

Tecrübeliler tecrübesini aktarıyor, gençler de enerjisini yansıtıyor

Erkan hocanın çok daha büyük hedefleri olduğunu biliyorum

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA (DHA) - Bekir Yılmaz, Gençlerbirliği zaten bir Süper Lig kulübü. Hiçbir zaman kendini 1\'inci Lig kulübü olarak değerlendirmiyor. Geçen sene bir kaza yaşandı. Gençlerbirliği çok iyi bir kulüp, herkesin bulunmak isteyeceği bir kulüp. Onu tekrar hak ettiği yere çıkartmaya çalışıyoruz dedi.

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve ikinci devre hazırlıklarını Antalya\'nın Belek beldesinde sürdüren Gençlerbirliği\'nde forma giyen Bekir Yılmaz, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu

Kamp hazırlıklarının iyi geçtiğini söyleyen Bekir, İkinci yarıya neşeli, moralli ve sıkı çalışarak giriyoruz. İlk yarıda almış olduğumuz bir avantajımız var. Tabii bunun arkasına sığınarak değil de daha sıkı çalışıp, geliştirerek devam etmek istiyoruz. Aldığımız iki mağlubiyete iş kazası diye bakıyoruz. Sonrasında toparlamasını bildik. Zaten takımda da olumsuz bir hava olmadı. Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini hep söylüyorlar ve biz de yaşıyorduk zaten ama tabii başlangıçlar çok önemlidir. İlk yarıda ilk haftalara da çok iyi başladık sonrasında da götürdük zaten. Bu da bize bir özgüven getirdi. Zaten kaliteli bir ekibimiz vardı. Yine aynı şekilde sıkı çalışıp iyi bir başlangıç yaparak iyi bitirmek istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Burada bunun için çalışıyoruz. Her şey çok iyi gidiyor ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE BİR KAZA YAŞANDI

Gençlerbirliği\'nin geçen sezon bir kaza yaşadığını söyleyen Bekir Yılmaz, Ben Bursaspor\'dan Adanaspor\'a yani Süper Lig\'e gitmiştim. Düşünce tabii sözleşmeniz devam ediyor. Gençlerbirliği zaten bir Süper Lig kulübü. Hiçbir zaman kendini 1\'inci Lig kulübü olarak değerlendirmiyor. Geçen sene bir kaza yaşandı. Gençlerbirliği çok iyi bir kulüp, herkesin bulunmak isteyeceği bir kulüp. Onu tekrar hak ettiği yere çıkartmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da iyi mücadele ettik. İnşallah seneye hak ettiği yere gelecektir diye konuştu.

TECRÜBELİLER TECRÜBESİNİ AKTARIYOR, GENÇLER DE ENERJİSİNİ YANSITIYOR

Tecrübeli oyuncular ile genç futbolcuların kaynaşmasının çok önemli olduğunu kaydeden Bekir Yılmaz, Bunu da teknik ekip ve yönetimimiz çok iyi bir karma oluşturarak yaptı. Tecrübeliler tecrübesini aktarıyor. Gençler de enerjisini yansıtıyor. Gayet iyi gidiyoruz. Takımın yaş ortalaması yüksek diyorlar ama ligin en çok koşan ekibi, ligin en hızlı sürede top kapan ekibi. Yani böyle performans anlamında da en üst düzeyde bizim adımız var. Bu bizim adımıza sevindirici ama gerçekten çok sıkı çalışıyoruz ve çok sert antrenmanlar yapıyoruz. Sezon içinde bunun meyvesini alıyoruz değerlendirmesinde bulundu.

ERKAN HOCANIN ÇOK DAHA BÜYÜK HEDEFLERİ OLDUĞUNU BİLİYORUM

Teknik direktör Erkan Sözeri\'nin çok iyi bir insan olduğunu dile getiren Bekir Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı Bizlere bütün tecrübelerini aktarıyor. Gerçekten çok iyi bir ekibi var. Hepsi hem insani bakımdan hem de hocalık bakımından iyiler. Hocalığı için bize bir şey söylemek düşmez çünkü belli bir başarıyı elde etmiş bir hoca ama kendisinin çok daha büyük hedefleri olduğunu biliyorum. O çok büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyor. İnşallah onun daha iyi yerlerde olduğunu görmek nasip olur. Beraber olursak çok daha güzel olur ama onu herkes çok seviyor, biz de çok seviyoruz. İnşallah beraber ilerleriz.