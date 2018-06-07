(Görüntülü) (Özel) Ankaragücü Başkanı Yiğiner: "Transfer yasağını kaldırıyoruz"

\"Süper Lig\'e döndüğümüz için çok mutluyuz\" \"Hocamız ve scout ekibimizle çalışmalar sürüyor\" \"Transferler bir haftaya kadar başlar\" ALİ DANAŞ-İBRAHİM ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) Ankaragücü Başkanı Yiğiner, \"6 yıl sonra layık olduğumuz yere geri döndük, mutluyuz. Başkentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'e 6 sezon sonra geri dönen Ankaragücü\'nde Başkan Mehmet Yiğiner, Süper Lig\'e çıkmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek transfer çalışmaları hakkında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. \"SÜPER LİG\'E DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ\" Süper Lig\'e geri döndükleri için çok mutlu olduklarını belirten başkan Mehmet Yiğiner, \"6 yıl sonra layık olduğumuz yere geri döndük, mutluyuz. Başkenti bu sezon Ankaragücü olarak biz temsil edeceğiz. Gençlerbirliği ve Osmanlıspor Spor Toto 1\'inci Lig\'e düştü. İyi ve yarışmacı bir takım kurarak devam etmek istiyoruz. Başkentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. \"TRANSFER YASAĞINI KALDIRIYORUZ\" Ankaragücü\'nün yaşamış olduğu transfer yasağının kısa bir süre içinde kalacağı da belirten Yiğiner, \"Transfer yasağını önümüzdeki hafta kaldıracağımızı düşünüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bu durumu takip ediyor ve destekliyorlar. İnşallah önümüzdeki hafta yasağımızı kaldıracağız ve önümüzdeki hafta birer birere kadromuzu güçlendireceğiz\" diye konuştu. \"HOCAMIZLA VE SCOUT EKİBİMİZLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR\" Transfer çalışmaları için sürekli değerlendirmeler ve görüşmeler yaptıklarını söyleyen Yiğiner, \"Hocamızla görüşüyoruz. Scout ekibi ve hocamızla çalışmalarımız sürüyor. Değerlendirmelere yapıyoruz ama transfer isimlerini gizli tutuyoruz. Bunun da nedeni isimler ortaya çıkınca fiyatlar yükselebiliyor ve talipleri artabiliyor. Biz ekip olarak bir çalışma içindeyiz. İyi olacağını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"TRANSFERLER BİR HAFTAYA KADAR BAŞLAR\" Başkan Yiğiner transferler ile ilgili olarak ise \"Süper Lig\'de sırf yerli oyunculardan bir kadro kuramazsınız. Anlaştığımız oyunlarda var anlaşma üzere olduğumuz oyunlarımız da var. Bir hafta on güne kadar transferler başlar\" şeklinde konuştu.