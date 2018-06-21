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(Görüntülü) (ÖZEL) A Milli Basketbolcu Göksenin Köksal 2'de 2 yapacağız

Genç bir kadroyuz Doğanay YAVUZ - Buse Nur ARSLANOĞLU  İSTANBUL, (DHA) A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden 27 yaşındaki Göksenin Köksal, Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ankara'da oynanacak Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarının öncesi

21 Haziran 2018 13:43

Genç bir kadroyuz
Doğanay YAVUZ - Buse Nur ARSLANOĞLU  İSTANBUL, (DHA)
A Milli Basketbol Takımı\'nın önemli isimlerinden 27 yaşındaki Göksenin Köksal, Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ankara\'da oynanacak Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarının öncesinde Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 
Taraftarların desteğine güvendiğini belirten Köksal, İsveç ve Letonya\'ya karşı en son iki tane maçımızı kaybettik. Sene başında da kendi seyircimiz önünde Letonya ile başlayarak 2\'de 2 yapmıştık. Amerika\'dan Cedi Osman ve Furkan da geldi. Şimdi daha kuvvetliyiz. Bu iki maçı kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Ben çok rahat 2\'de 2 yapıp İstanbul\'a döneceğimizi düşünüyorum. Seyircimiz zaten bizi yalnız bırakmayacak. O atmosferi, o coşkuyu hissettiğimiz takdirde de 2\'de 2 yapacağımızı düşünüyorum dedi.
GENÇ BİR KADROYUZ
2 maçın da çok önemli olduğuna vurgu yapan 27 yaşındaki basketbolcu, Genç bir kadroyuz. Avrupa Şampiyonası da burada, İstanbul\'da oynandı. Enerjik, güzel bir takım var. Dediğim gibi bu iki maç çok önemli. Sağlıklı bir şekilde inşallah bu iki maçı geçeceğiz. Ardından 2\'de 2 yapıp İstanbul\'a döneceğiz şeklinde konuşmasını tamamladı.

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