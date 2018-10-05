(Görüntülü) (ÖZEL) - ALEV TOPUNA DÖNEN KAMYONETE DAMACANA İLE MÜDAHALE

- Çevredeki bazı kişiler ise sosyal medyada canlı yayın telaşına düştü. Haber-Kamera: Emin YEŞİL /İSTANBUL,(DHA) Sultangazi\'de bir vatandaş alev topuna dönen kamyona damacana müdahalede bulundu. Olaya şahit olan bazı kişiler ise sosyal medyada canlı yayın telaşına düştü. Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi 118 sokakta meydana geldi. Park halindeki kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bir süre itfaiyeyi bekleyenler kendi imkanları ile yanan kamyoneti söndürmeye çalıştı. Vatandaşlardan biri evindeki damacana suyu ile yardıma koştu. Damacana ile alevlerin üzerine su döken vatandaş, başarılı olamadı. SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR Yangın esnasında bazı vatandaşlar ise yanan aracı cep telefonu kamerası ile görüntülemekle kalmayıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Damacana ile alevlere müdahale eden kişi yangını söndürmek için çalışırken, bazı kişiler de sosyal medyadan canlı yayın yapmak için birbiriyle yarıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. NE OLDU ANLAMADIM Araç sürücüsü Mehmet Erdoğmuş, “İşten geldikten sonra aracımı park ederek eve çıktım. Yemek yediğim esnada tanımadığım bir numara beni arayarak, kamyonetimin yandığını söyledi. Aşağı indiğimde ekmek teknemin yandığını gördüm. Ne oldu anlamadım\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.