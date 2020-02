(Görüntülü) Özdilek: "Her hafta üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz"

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 10\'ncu haftasında evinde Kasımpaşa ile puanları bölüşen B.B. Erzurumspor, hakem hataları ile kaçan 2 puana üzülüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, \"Kasımpaşa maçında hakem kararları maçın önüne geçti. 3 puanın yerine 1 puan almamıza neden oldu\" dedi. Süper Lig\'in 11\'nci haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan B.B. Erzurumspor\'da teknik direktör Mehmet Özdilek, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta evlerinde oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasında hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini belirten mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, \"Takımın başına geldiğimiz 3 hafta içerisinde her hafta hem oyun, hem de puan anlamında üstüne koyan bir takım var. Kasımpaşa maçındaki hakem kararları maçın önüne geçti. Belki de alacağımız 3 puan, 1 puan olarak yansıdı. Ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Cumartesi günü Akhisar ile önemli bir maça çıkacağız. Bu altı puanlık bir müsabaka. İçeride veya dışarıda oynamamız, oyun zihniyetimizi değiştirmeyecek. Kazanmak için çıkacağız. Kazanmak için sahada neler yapmamız gerektiğini çok net biliyoruz\" diye konuştu. Akhisar\'ın geçen hafta kazanamamalarının onlara moral olduğunu sözlerine ekleyen Özdilek şunları söyledi: \"Ama bizim özellikle son 3 haftadır kaybetmeyen ve çok zor gol yiyen bir takım hüviyetimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ligde kolay maç yok, her maç çok zor. Her iki takım için 6 puanlık bir maç gibi görünüyor. Futbol kalitesinin yüksek olacağı bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Elimizdeki mevcut oyuncularla en iyi şekilde bunu değerlendirmek istiyoruz. Bazı oyuncular beklentilerimin çok altında. Eldeki futbolcuları en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bazı oyuncuların performanslarına yüzde 20 ve 30 kattığımızı düşünüyorum. Zaten o bizi yukarıda tutuyor ama kadromuz yeterli mi, yeterli değil bunu biliyorum. Devre arasına kadar alabileceğimiz kadar maksimum puanı alıp, devre arasında takıma katmak için değil, katkı sağlaması adına çok doğru 3-4 nokta transfer yapmamız gerekiyor. Her hafta üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu maçın da taktiksel anlayışı ve bizim yapacaklarımız, ne yapacağımız önemli. Biz nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Rakibi analiz ettik. Bizim yapacaklarımız Akhisar’ın yaptıklarından çok daha önemli. Koşu kalitemizi yüksek tutan bir takımız. Moral açısından da iyi durumdayız. Çok zor bir süreçten geçtik. Akhisarspor da hem Avrupa hem Türkiye ligi, zor bir süreçten geçiyor. Rakibi analizini yaptık. Biz nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bunu alışkanlık haline getirdik. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Rakibi analiz ediyoruz ama sahada belirleyici nokta bizim yapacaklarımız oluyor ki cumartesi günü bizim yapacağımız Akhisarspor’un yapacaklarından çok daha önemli.\"