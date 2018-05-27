(Görüntülü )Ozan Korkut, Cengiz'i tebrik etti

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Seçimli Olağan Genel Kurulu\'nda başkan adayı olan Ozan Korkut, sandıkların tamamının açılmasına gerek kalmadan başkan olmayı garantileyen Mustafa Cengiz\'i tebrik etti. 4\'üncü sandığın açılmasının ardından sayım işlemlerinin yapıldığı Tevfik Fikret Salonu\'ndan ayrılan Ozan Korkut, 15\'inci sandığın açıklanmasıyla salona yeniden giriş yaparak Mustafa Cengiz\'in yanına gitti ve kendisini tebrik etti. Ozan Korkut\'a, kendi listesinde bulunan Adnan Öztürk de eşlik etti. Öztürk de Cengiz\'i kutlayan isimler arasındaydı. Korkut tebriğini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, \"Biz bir aileyiz. Sayın başkanımızı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Galatasaray\'a yakışır şekilde fair play ruhuyla yarıştık. Tabii ki demokratik bir ortam. Herkes elinden geleni yaptı, herkese teşekkür ederim. Başkanımıza ve ekibine de başarılar dilerim, bizler Galatasaraylıyız\" dedi.