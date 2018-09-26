(Görüntülü) Oyuncu Yakup Yavru, Amasya'da yaptırdığı mezara defnedildi

Hakan AKGÜN- Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - ADANA\'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru (64), memleketi Amasya\'da son yolculuğuna uğurlandı. Yavru, yaklaşık 5 ay önce kendi için yaptırdığı mezara defnedildi. Amasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, Adana\'da katıldığı 25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali sonrasında kaldığı otelde fenalaştı. Özel hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adana\'da düzenlenen törenin ardından oyuncunun cenazesi memleketi Amasya\'ya getirildi. Bugün Amasya Belediyesi Gasilhane\'den alınan Yakup Yavru\'nun cenazesi kent merkezindeki Fatih Camii\'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine kızı Yakut, oğulları Mert ve Yağız Yavru ile ayrıldığı eşi Gülesin Çile Nantuğ, Amasya Valisi Osman Varol, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, yakınları, bazı sinema filmlerinde oynadığı yardımcı oyuncular katılırken, Yeşilçamın usta isimlerinden katılan olmamaması dikkat çekti. Yavru\'nun Adana\'da aldığı \'25\'inci Yıl Emek Ödülü\'nü oyuncu arkadaşı Türker Bolat, oğlu Yağız Yavru\'ya verdi. İkindi namazı sonrasında Yakup Yavru için cenaze namazı kılındı. Ardından cenazesi ölmeden 5 ay önce 35 bin TL harcayarak kendisi için yaptırdığı Tekirdede Mezarlığı\'ndaki kabre defnedildi.