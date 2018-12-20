(Görüntülü) Oyuncu ile sunucu sevgilisinin darp davası karara bağlandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) SUNUCU sevgilisi Eda Küçük\'ü darp ettiği iddiası ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Tolga Pancaroğlu, \"Tehdit\" suçundan 7 ay 15 gün hapis, \"Hakaret\" suçundan da 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı. \"Basit yaralama\" suçundan beraatine karar verilen Pancaroğlu\'nun aldığı hapis ve para cezaları 5 yıl süre ile ertelendi. İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına, “Tehdit\', “Hakaret\" ve “Kasten yaralama\" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Tolga Pancaroğlu ile “Tehdit\" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Adem İlker Durguner kaıldı. Diğer sanık Deniz Evin\'in katılmadığı duruşmada müşteki Eda Pera Küçük ve avukatı da hazır bulundu TANIK ZORLA TAKSİYE BİNDİRİLDİĞİNİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ Tanık olarak dinlenen Aykan Suat İpek, müşteki Eda Para Küçük\'ü tanıdığını belirterek, işyerinden dışarıya çıktığı sırada tesadüfen sanık Tolga Pancaroğlu\'nu zorla taksiye bindirdiğini gördüğünü söyledi. Tanığın ifadesini kabul etmediğini beyan eden Tolga Pancaroğlu, tanığın iddia ettiği olayın meydana geldiği sokağın Türkiye\'nin en kalabalık sokağı olduğunu belirterek, \"Bu iddia maddi gerçeklikle uyuşmamaktadır\" dedi. PANCAROĞLU HAKARET VE TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLARI KABUL ETTİ Müştekiye yolladığı hakaret ve tehdit içerikli mesajları kabul ettiğini beyan eden Pancaroğlu, \"Yaralama iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu alınan rapor içeriği ve dinlenen tanık beyanları ile sabittir. Hakaret ve tehdit içerikli mesajları kabul ediyorum, fakat bunları müştekinin ağır tahriki ile yazdım. Beraatimi ve talep ediyorum\" dedi. Müşteki Eda Pera Küçük de olayın geceyarısı meydana geldiğini belirterek, \"Bahsedilen sokak canlı bir sokaktır, doğrudur. Ancak olay gece 00.00 sıralarında oldu. Bu saatte sokak tenhadır. Fiziki olarak kendisine karşı koymama olanak yoktur\" dedi. BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ Son sözü sorulan Pancaroğlu, beraatine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Tolga Pancaroğlu\'nu, \"Tehdit\" ve \"Hakaret\" suçlarından suçlu, \"Basit yaralama\" suçundan ise suçsuz buldu. Tolga Pancaroğlu, mahkeme tarafından \"Tehdit\" suçundan 7 ay 15 gün hapis, \"Hakaret\" suçundan da 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı. \"Basit yaralama\" suçundan beraat eden Pancaroğlu\'nun hapis ve para cezaları 5 yıl süre ile ertelendi. DİĞER İKİ SANIK BERAAT ETTİ Mahkeme, sanıklar Adem İlker Durguner ve Deniz Evin\'in beraatine karar verdi. EDA PERA KÜÇÜK\'TEN KARARA İLİŞKİN AÇIKLAMA Karardan sonra kısa bir basın açıklaması yapan Eda Pera Küçük, Tolga Pancaroğlu\'nun kendisine yönelik \"Tehdit\" ve \"Hakaret\" suçlarından ceza aldığını hatırlatarak, \"Mahkeme 5 yıl denetim süreci verdi. Bu süre içerisinde başka bir kadına bu tür eylemleri olursa her iki suçun cezasını birlikte çekecek. Mahkeme dayak suçuyla ilgili ispat edemediğimiz nedeniyle olacak beraat kararı vermiştir. Kararın bu kısmını temyiz ediyoruz. Bozulacağına inancımız tamdır\" dedi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Eda Küçük ile şüphelilerden Mustafa Tolga Pancaroğlu\'nun arkadaş oldukları, ayrıldıktan sonra defalarca tartıştıkları, 19 Ekim 2017 tarihinde şüpheli Tolca Pancaroğlu\'nun müşteki Eda Küçük\'ü basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde darp ettiği belirtiliyor. Tolga Pancaroğlu\'nun 2017 yılı içinde müştekiye yolladığı SMS\'lerde hakaret ve tehdit ettiği savunulan iddianamede, şüpheliler İlker Durgunar\'in ve Deniz Evin\'in de müştekiyi tehdit ettiği iddia ediliyor. İddianamede Tolga Pancaroğlu için, \"Tehdit\", \"Basit yaralama\" ve \"Sesli ve görüntülü ileti ile hakaret\" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla, diğer iki şüpheli için de \"Tehdit\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.