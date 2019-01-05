(Görüntülü) Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL\'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında, \"Hakaret\" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Deniz Çakır\'ın hakaret ettiği öne sürülen kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kafenin görüntülerinin incelendiği öğrenildi. DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Merkez - VIDEO YOK