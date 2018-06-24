(Görüntülü) Oylarını kullanmak için 10 kilometre yürüdüler

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkeze bağlı Oğul, Ceylanlı, Ağaçdibi ve Çimenli köylerindeki yaklaşık 1200 seçmen, sandıkların birleştirilmesi nedeniyle, yaklaşık 10 kilometre yürüyerek merkeze bağlı Üzümcü köyünde oylarını kullandı. Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı 134 köy ve mahalledeki sandıkların 38 köyde birleştirilmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy kullanmak isteyen bazı vatandaşları zora soktu. Sandığın kurulmadığı Oğul, Ağaçdibi, Çimenli ve Ceylanlı köylerinde yaşayan vatandaşların bir kısmı araçlarıyla oy kullanacakları Üzümcü köyüne gelirken, imkanı olmayanlar ise yürümek zorunda kaldı. Oğul köyü Muhtarı Behçet Ege, köylerinde 106 seçmenin bulunduğunu, bu seçmenlerle birlikte Üzümcü\'ye gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, \"Yolllarımız daha önce kapalıydı. Seçim nedeniyle bir gün süreyle açılmış. Biz barış ve huzur istiyoruz. Bundan sonra ülkemiz için, Türkiye için hangisi hayırlısı ise Allah ona nasip etsin\" dedi. Eşi ile birlikte Ceylanlı Köyü\'nden Üzümcü köyüne gelerek oylarını kullandıklarını belirten Zübeyir Didin ise sıcaklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.