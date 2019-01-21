(Görüntülü) Ovacık'ta kar 3 metreyi buldu; esaret ve kayak keyfi bir arada

Ferit DEMİR/OVACIK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesinde 1 aydır aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle evler kara gömüldü. Kar kalınlığının 3 metre, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecede ölçüldüğü ilçede bir taraftan beyaz esaret, diğer taraftan ise kış turizm merkezinde kayak keyfi yaşandı. Ovacık\'ta 1 aydır aralıklarla kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, köylerde ve yüksek bölgelerde ise 4 metreye ulaştı. Aşırı yağış sonrası son 3 gündür görülen dondurucu soğuk da buzlanmaya neden oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ilçede, Pulur ve Kandolar mahallelerinde bulunan tek katlı evler kara gömüldü, iki katlı evlerin birçoğunda ise karlar çatılara kadar ulaştı. Ovacık\'ta yağış nedeniyle yollar kapandı, elektrik kesintileri yaşandı. OVACIK KIŞ TURİZM MERKEZİNE İLGİ ARTTI Bir yandan kar esaretinin yaşandığı Ovacık\'ta diğer yandan da kayak keyfi yaşanıyor. Ovacık\'ta 4 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nca 4,5 milyon liralık yatırımla yaptırılan kış turizm merkezine bu yıl ilginin arttığı görüldü. Geçmiş yıllarda Erzurum Palandöken, Bursa Uludağ ve Bolu Kartalkaya kayak merkezlerine tatil için gidenler, Ovacık Kayak Merkezi\'ni de tercih etmeye başladı. KARDA EVLİLİK TEKLİFİ Hafta sonu tatilini Esra Karataş birlikte geçmek üzere Ovacık Kayak Merkezi\'ne gelen Volkan Canpolat ise kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Kayak pistine gelen iki kayakçı, Karataş ve Canpolat\'ın bulunduğu yere doğru ellerinde \'Benimle evlenir misin?\' yazılı pankartla geldi. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Esra Karakaş\'ın yanına gelen Volkan Canpolat, tek taş yüzükle evlilik teklifi yaptı. Büyük heyecan yaşayan Karataş, teklife \"Evet\" diyerek yüzüğü parmağına taktı ve alkışlar arasında Canpolat\'a sarıldı.