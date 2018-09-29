(Görüntülü) Otoparktaki yangın korkuttu

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Üsküdar Acıbadem Mahallesi\'nde bir apartmanın otoparkında yangın meydana geldi. Yangının çıktığı binada dumandan etkilenen apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.



Yangın, gece yarısı Acıbadem Mahallesi Kardeş Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bazı araçlara sirayet etmesiyle apartmanı yoğun duman kapladı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise dumanı tahliye etti. Apartmanda mahsur kalan bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında 21.Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mustafa Haykır\'ın da olduğu öğrenildi. Çocukları ve torunlarıyla birinci kattaki dairesinde mahsur kalan Haykır, ailesiyle birlikte itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, apartmanın otoparkında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



Yangın sırasında evinde olduğu söyleyen apartman sakini Emre Soner, \"Yangın başladığında dairedeydik, dışarıdan sesler duyduk, dumanı görünce panikle çocuklarımızı alıp aşağıya indik. Apartmanın içini bayağı bir duman kaplamıştı, biz zor çıktık. Bizden sonra çıkamadılar. İtfaiyenin yardımıyla tahliye edildiler. İtfaiyenin gelmesi kısa sürdü. Aşağıya indikten sonra bir patlama sesi duyduk. Galiba araçların lastikleri patlamış, otopark orası, aslında yanıcı bir şey yok ortamda, birinin gelip yakabileceğini düşünmüyorum. Bodrum katta olduğu için alev göremedim, yoğun duman vardı sadece\" dedi.



Mahalle sakinlerinden bir vatandaş da, \"Burada oturuyorum olayı görmedim ama akşam 11 sıralarında bir ses duydum, patlama sesiydi. Dışarı çıktık yoğun duman gördüm, kimse yaklaşamadı zaten\" dedi.