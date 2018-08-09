(Görüntülü) Otomobilinin üstüne çıkan kediyi yumrukladı

Hasan DEMİRBAŞ- Antalya (DHA)ANTALYA\'da, oturan Atilla T., otomobilinin üstünde yatan kediyi yumrukla uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrasında Atilla T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'na göre cezai işlem uygulayacağı kaydedildi. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi\'nde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Atilla T. sokağa park ettiği ve brandayla kapattığı otomobilin üstündeki kediyi fark edince hızla yanına geldi. Atilla T., otomobilin yanına geldiği anda kediye yumruk atarak uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyanda olayda, Atilla T.\'nin bozulan brandayı düzelttiği görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Candostları Koruma Derneği Atill T. hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Müdürlük yetkilileri, görüntüleri izledikten sonra Atilla T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'na göre cezai işlem uygulayacağını bildirdi.