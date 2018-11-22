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(Görüntülü) Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (3)

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (3)   CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ ÇIKTI Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K

22 Kasım 2018 19:02

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (3)

 

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ ÇIKTI

Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi. Gemlik ve Karacabey polisinin ortaklaşa çalması sonucu yakalanan şüphelinin, ölen Torun’un kardeşi olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Halil K.\'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, \'Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim\' yazdığı belirlendi.


 

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