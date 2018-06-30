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(Görüntülü) Otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü 3 yaralı

Nejdet ARMAĞANMUŞ, (DHA)- MUŞ'ta tali yoldan çıkan traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

30 Haziran 2018 15:11

Nejdet ARMAĞANMUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta tali yoldan çıkan traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün sürücüsü ise kaçtı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Muş-Bingöl karayolunun Köykent mevkiinde meydana geldi. Bingöl\'den Muş yönüne giden Bülent Akyol yönetimindeki 41 VG 820 plakalı otomobil, Muratgören köyü yolundan anayola kontrolsüz çıktığı öne sürülen traktöre çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi hafif yaralanırken, ikiye bölünen traktörün sürücüsü kaçtı.
Yaralanan sürücü Bülent Akyol ile yanındaki Bilal Akyol ve Ahmet Sevinç çağırılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araçtan LPG sızdığı için polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden normale döndü.
?Kaçan traktör sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

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