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(Görüntülü) Otomobilin çarptığı köpek, can çekişerek öldü

SİNOP?ta otomobilin çarptığı köpek karayolu üzerinde dakikalarca can çekişerek öldü

25 Ekim 2018 18:56

SİNOP?ta otomobilin çarptığı köpek karayolu üzerinde dakikalarca can çekişerek öldü. 
Olay, Korucuk Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe otomobili ile çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yolda can çekişen köpek için seferber olan vatandaşlar, veteriner hekime ulaşmaya çalıştı. Veteriner hekim bulunamayınca dakikalarca can çekişen köpek, yol üzerinde öldü. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri, çöp poşetine koydukları köpek ölüsünü yoldan kaldırdı. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yerinden görüntüler
-Karayolunda can çekişen köpekten görüntüler
-Köpeğin tasmasının çıkarılması
-Köpeğin belediye ekiplerince çuvala koyulup arabaya getirilmesi
Haber-KameraEsra AKSUSİNOP, (DHA)
(SÜRE218 Dk) (BOYUT 254 MB)

(Tür: Yurt)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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