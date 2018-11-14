(Görüntülü) Otomobilin çarptığı kediyi eve götürürken polis aracı çarptı; Ömer'in beyin ölümü gerçekleşti (2)

POLİS SERBEST KALDI



Bolu\'nun Gerede ilçesinde, \'dur\' ihtarına uymayan sürücünün otomobilini takip sırasında, yol kenarında yürüyen anne Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım\'a (9) çarpan polis aracının sürücüsü polis memuru N.Ç.\'nin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve yıllık izne çıkarıldığı öğrenildi.



ANNENİN BÜYÜK ACISI



​Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen Ömer Faruk\'un kazadan hafif yaralı kurtulan annesi Sevgi Akyıldırım, hastane önünde gözyaşı döktü. Hastanenin önünden ayrılamayan Sevgi Akyıldırım, oğlunun okul bahçesinde besleyip, arkadaşlarının parka bıraktığını söylediği yaralı ve hasta haldeki bir kediyi almak için dışarı çıktıklarını belirterek, \"Allah kimsenin başına vermesin. Ben oğlumun eğitim gördüğü okulda temizlik görevlisiyim. Sınıfı temizledikten sonra oğlum yanıma geldi. Okul bahçesinde yavru kedi besliyorlarmış. Ağlayarak \'Kedim dışarı çıkmış\' dedi. Ben de \'Gidelim alalım kedini\' dedim. Okulun yanındaki parkın oradan kediyi bulup aldık. Ömer Faruk kucağına aldı kediyi. Kenardan gidiyorduk. Ben de önden giderken, ne bir korna ne bir siren ne de bir araba sesi duyduk. Bacaklarıma bir şey çarptı, bayılmışım. Gözümü açtığımda oğlum yerde kanlar içindeydi. Ağzından kanlar çıkıyordu yavrumun. \'Ambulans\' diye bağırdım. Sonra ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldı. 8 gündür biz buradayız. O polis nerede?\" dedi.



\'KİMSE BİZİM YAŞADIĞIMIZI YAŞAMASIN\'



8 gündür oğlunun yanından ayrılmadığını ifade eden Sevgi Akyıldırım, \"Benim yavrumun canı yanmış. Başkasının yanmasın. Benim yavrumun beyin ölümü gerçekleşti. Yavrum sınıf başkanıydı, gözümüzün nuruydu. Sarı saçlı, yeşil gözlü yavrumdu. Benim hayatım zindan oldu. İnsanlar görevlerini dört dörtlük yapsın. Bu kadar olmaz, biraz dikkat etmeleri lazım. Yavrumun 8 gündür başını bekliyorum. Beyni durmuş, kalbi atıyor. Herkes bize ağlayıp, üzülüyor. Serumun biri çıkarılıp biri takılıyor. Çok zor durumdayız. Kimse bizim yaşadığımızı yaşamasın\" diye konuştu.



\'HAYALLERİ VARDI\'



Oğlunun bilgisayar mühendisi olmak istediğini ifade eden Sevgi Akyıldırım, \"Benim bacağımda, kolumda hasar var. Oğlumun kafasında hasar olmuş. Oğlumun fotoğraflarına bir bakın. Hayalleri vardı. Milli Eğitim Müdürü yanına çağırıp \'Ne olacaksın?\' dediğinde \'Bilgisayar mühendisi olacağım. Derslerim çok iyi\' diyordu. Ben yavrumu ne zorluklarla yetiştirdim. Hepimiz perişan olduk. Hayatım karmakarışık benim. Mahvolduk\" dedi.



\'KEDİ YAVRUSU AÇ KALMIŞTIR, SU VERELİM ANNE\'



Çok büyük bir acı yaşadığını ifade eden Sevgi Akyıldırım, yaralı kedi için oğlunun \"Kedi yavrusu aç kalmıştır anne. Kediyi kurtaralım, yemek, su verelim kediye\" dediğini belirterek, \"Kedi için gitmiştik. Küçücük bir kedi yavrusu için gitmiştik. Benim yavrum 9 yaşında bir hayvana dikkat gösteriyor. İnsanlar işini neden iyi yapmıyor? Benim yavrum gitti, perişanım. Bizim küçük sarı çiçeğimizi soldurup bizden aldı. Ben çocuğumun kalbi dursun diye bekliyorum. Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın\" diye konuştu.



Büyük üzüntü yaşayan Sevgi Akyıldırım\'ı hastanede yanlarında bulunan yakınları teselli etmeye çalıştı.