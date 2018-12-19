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(Görüntülü) Otomobilin çarptığı at telef oldu, 2 kişi yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı at telef oldu

19 Aralık 2018 15:06

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı at telef oldu. Kazada otomobil sürücüsü Umut A. ve atın üzerindeki Mehmet Kurt (71) yaralandı. Kaza, dün gece islahiye-Hassa karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönünde ilerleyen Umut A. yönetimindeki 34 BOY 137 plakalı otomobil, yola çıkan Mehmet Kurt\'un bindiği ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, yola savrulan Mehmet Kurt ile otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Mehmet Kurt, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Tedavisi ayakta yapılan Umut A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 1 saat kontrollü geçiş sağlandı, telef olan at ve hasar gören otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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