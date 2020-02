(Görüntülü) Otomobili yan koltuktan kullanan sürücüye gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da, otomobili yan koltuğa geçip, uzattığı ayağıyla gaz pedalına basarak, saatte 100 kilometre hızla kullanan ve bu anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Yusuf U. (30) gözaltına alındı. \'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek\'ten hakkında soruşturma başlatılan ve 324 liralık idari para cezası uygulanan Yusuf U., pişman olduğunu söyledi. Olay, dün, otogar yakınındaki caddede meydana geldi. Yusuf O., otomobili yan koltuğa geçip, uzattığı ayağıyla gaz pedalına basarak, saatte 100 kilometre hızla kullandı. Zaman zaman 110 kilometre hıza çıkan Yusuf O.\'nun bu anları, arka koltukta oturan arkadaşı Bahar L. (31) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıt sırasında, yan koltuktan araç kullandığını ve trafiğe açık yolda gittiğini belirten Yusuf O., \"Şoförsüz araba gider mi? Şu an gördüğünüz gibi gidiyor. Trafiğe açık alandayız. Kesinlikle trafiğe kapalı alan değil; ama kesinlikle sizler denemeyin. Doğru bir şey değil. Sadece biz deniyoruz. Buradan şehir içine gireceğiz, hız denemelerimiz olacak. Ekrandan da kaç hız yaptığımıza bakacağız. Şu an şoför yok. Şoför, yan koltukta, yani ben. Şu an 100 kilometre hızda, 110 kilometre hızdayız; ama sizler denemeyin. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Özellikle gençlere tavsiye etmiyoruz\" dedi. Yusuf O., otomobili yan koltuktan kullandığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine, sürücü Yusuf O. ile arkadaşı Bahar L.\'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yusuf O., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına pişman olduğunu söyledi. Yusuf O. hakkında, \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek\' suçundan soruşturma başlatıldığı ve 324 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.