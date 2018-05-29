(Görüntülü) Otomobile yılan girdi paniği

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile girdiği görülen yılan paniğe neden oldu. Araç sahibi, çevredekiler ve itfaiyenin uğraşlarına rağmen çıkarılamayan yılanın kendi çıkıp gitmesi için aracın çevresine kükürt döküldü. Oba Mahallesi\'nde park halindeki İsmail Temel\'e ait 07 HYE 05 plakalı otomobile dün öğleden sonra yaklaşık 1 metrelik bir yılan girdiğini görenler araç sahibine haber verdi. Otomobilin yanına gelen İsmail Temel, çevredekilerle birlikte yılanı çıkarmayı başaramadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uzun çabalara rağmen yılanı çıkaramadı. Ekipler yılanın bulunduğu yerden çıkması için araç çevresine kükürt döktü.