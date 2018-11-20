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(Görüntülü) Otomobildeki gizli bölmeden uyuşturucu ve silah çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) MALTEPE'de olisin lastiklerine ateş açarak durdurduğu bir otomobilin ön konsolundaki gizli bölmede silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

20 Kasım 2018 15:34

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) MALTEPE\'de olisin lastiklerine ateş açarak durdurduğu bir otomobilin ön konsolundaki gizli bölmede silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyerek çalışma başlattı. Şüphelinin uyuşturucuyu aracın gizli bölmelerinde sakladığının tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri 15 Kasım\'da şüphelinin kullandığı otomobili Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi\'nde görerek durdurmak istedi. Şüpheli polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli otomobilin lastiklerine ateş ederek aracı yavaşlattı. Otomobil, Orhangazi Caddesi ve Tansel Caddesi kesişiminde bulunan bir duvara çarparak durdu. 4 SUÇTAN KAYDI VAR Ekipler araçta bulunan 26 yaşındaki R.Ö.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. R.Ö.\'nün yapılan sorgulamasında \'Uyuşturucu madde bulundurmak\', \'Ruhsatsız silah\', \'Görevi yaptırmamak için direnmek\', \'Kişilerin huzur ve sükunetini bozmak\' suçlarından toplam 4 suç kaydı olduğunu belirledi. OTOMOBİLDEKİ GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Ekipler nöbetçi savcıdan aldıkları izinle otomobilde detaylı arama yaptı. Ekiplerin otomobilin ön konsolunu sökerek yaptığı aramalarda 109,47 gram kokain, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 44 mermi ve 2 bin 840 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin otomobildeki gizli bölmeyi açması ve uyuşturucu maddeleri bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

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