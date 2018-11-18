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(Görüntülü) Otomobilde gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara bulundu

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilde gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı

18 Kasım 2018 19:46

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilde gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden Gaziantep\'in İslahiye ilçesine gümrük kaçağı sigara götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Türkoğlu- İslahiye yolunda, otomobil sürücüsü Cemal Ç.\'yi durdurdu. Polislerin arama yaptığı otomobilde, gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, Cemal Ç.\'yi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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