T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da otomobille çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

27 Kasım 2018 12:58


Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)
ADANA\'da otomobille çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi ile 66035 Sokak\'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Çiçek\'in kullandığı 07 GUK 93 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Umut Taylan\'ın yönetimindeki 01 EG 096 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç, demir bariyerleri yıkarak, boş sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, hafif ticari aracın sürücüsü Çiçek\'i ambulans ile hastaneye kaldırırken, otomobil sürücüsü Taylan ise kazayı yara almadan atlattı. Polisin yaptığı incelemenin ardından her iki otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Gökhan KESKİNCİADANADHA ADANASeyhanGazipaşa Mahallesi Kıyıboyu CaddesiSokakHasanGUKUmut TaylanEGKazadaTaylanPolisinPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24