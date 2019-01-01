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(Görüntülü) Otomobil takla attı; sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

01 Ocak 2019 18:41

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, İznik Çevre Yolu\'nun 2\'nci kilometresindeki Sanayi mevkiinde meydana geldi. Recep Aslan (30) yönetimindeki 42 ADF 62 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Recep Aslan ile arkadaşı Muzaffer Karataş (31), yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


 

 

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