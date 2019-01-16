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(Görüntülü) Otomobil öğrenci servisine çarptı 3 yaralı

Tekirdağ'ın çorlu ilçesinde otomobil karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpışırken, kazada 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı

16 Ocak 2019 14:45

Tekirdağ\'ın çorlu ilçesinde otomobil karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpışırken, kazada 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı.
Kaza, Çorlu İstasyon Caddesi kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Ergene ilçesine giden Saim Eraslan yönetimindeki 59 AAN 917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Kudret Eren\'in kullandığı 59 J 1133 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Öğrenci servisi yoldan çıkarak tarlaya girerken, kazada servis minibüsündeki 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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